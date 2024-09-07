10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe - Son Dakika
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Dünya

10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe

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10 ayı aşkın süredir Filistin topraklarını abluka altına alan İsrail'in kanlı saldırıları devam ederken Gazzeli bir iş insanının çektiği video kısa sürede viral oldu. Savaştan önce ve savaştan sonra evinin durumunu paylaşan Filistinli iş insanının videosunu izleyenler "Nereden nereye" demekten kendini alamadı.

07.09.2024 11:23
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İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı yoğun kara ve hava saldırılarına, bölgede yol açtığı insanlık krizi, soykırım suçlaması ve UAD'nin saldırıları durdurma kararına rağmen 10 ayı aşkın süredir devam ediyor.

"HER ŞEY ÇÖP OLDU"

Büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı Gazze'de çekilen bir video, dün ile bugün arasındaki farkı gözler önüne serdi. Savaştan önce ve savaştan sonra Gazze'deki evinin görüntülerini paylaşan Filistinli bir iş adamının videosunu izleyenler "Güzelim ev, hayaller, umutlar... Her şey çöp oldu" demekten kendini alamadı.

10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe

Sosyal Medya, Filistin, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hanifi Keskin: Demekki Neymiş Güçlü bir orduya sahip değilsen Oturdugun ev bindigin araba Arsan Malın mülkün Hiçbiri sana ait değil Askerimize ordumuza sahip çıkacaz 206 8 Yanıtla
  • Yigit Sanli: Topraklar işgal altindayken. Böyle lüks yaşam sürülürmü. Yıllardır çocuklar öldürülurken, ben utandım be Yazık çok yazık 73 35 Yanıtla
  • Ömer Bilgin: nevar bunda bizde Hatayda, Marasta, Adıyamanda depremden sonra neler neler gitti 48 13 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Bu villayı yapacağına vatandaşlarına gıda yardımı yapsaydın 29 17 Yanıtla
  • Ali Kublay: Milyonları saatlere ayakjabilara vereceğine 3 tane kalesinakof alıp memleketini korurken şehit olsaymis zerzewat 37 6 Yanıtla

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SON DAKİKA: 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe - Son Dakika
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