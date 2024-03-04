Filsitinli anne Rania Abu Anza, 10 yıl boyunca üç kez tüp bebek tedavisi aldıktan sonra biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebek dünyaya getirdi.
İsrail saldırılarının başlamasından sonra dünyaya gelen bebekler, İsrail'in yaptığı hava saldırısında hayatını kaybetti.
Yerel sağlık yetkililerine göre, Cumartesi günü geç saatlerde İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki evlerini vurmasından sonra Rania, ikiz bebeklerinin yanı sıra kocası ve diğer 11 akrabasını kaybetti.
Bebeklerinin cansız bedenini göğsüne bastıran Rania, 'babanız sizi kendisi ile beraber aldı, beni yalnız bıraktı.' diye çığlık attı.
İsrail güçleri saldırılarına başladıktan buyana özellikle kalabalık aileleri vuruyor.
İsrail Ekim ayında güvenli bölge olarak ilan ettiği Refah'a kara harekatı yapmayı planlıyor.
Son Dakika › Dünya › İsrail Saldırısında İkiz Bebekler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
22 yılda 645 bin kişinin opioid nedeniyle ölümünden sorumlu tutulan ABD'li ilaç devi Endo International iflas etti. 465 milyon dolar ödemeyi kabul eden şirket opioid krizi ile ilgili tüm sorumluluğu da üstüne aldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gıda ile tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu yetersiz beslenme ve tıbbi bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 16'ya yükseldi. Saldırıların başlamasından bu yana milyonlarca Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda yangında evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 350 barınağın inşa edildiğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Adsız, yaptığı açıklamada, TDV'nin 2012'den beri Myanmar ve Bangladeş'te insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve Arakanlı Müslümanların sayısının giderek arttığını vurguladı. TDV, Bangladeş Afet Bakanlığının aldığı kararlara ve şartnameye uyarak barınakların inşasını sürdürdü. Toplamda 490 barınak inşa edecek olan TDV, ramazan ayından önce barınakları tamamlayıp ev sahiplerine teslim etmeyi hedefliyor.
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