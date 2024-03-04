İsrail Saldırısında İkiz Bebekler Hayatını Kaybetti

Dünya

Filsitinli anne Rania Abu Anza, 10 yıl boyunca üç kez tüp bebek tedavisi aldıktan sonra biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebek dünyaya getirdi.

İsrail saldırılarının başlamasından sonra dünyaya gelen bebekler, İsrail'in yaptığı hava saldırısında hayatını kaybetti.

Yerel sağlık yetkililerine göre, Cumartesi günü geç saatlerde İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki evlerini vurmasından sonra Rania, ikiz bebeklerinin yanı sıra kocası ve diğer 11 akrabasını kaybetti.

Bebeklerinin cansız bedenini göğsüne bastıran Rania, 'babanız sizi kendisi ile beraber aldı, beni yalnız bıraktı.' diye çığlık attı.

İsrail güçleri saldırılarına başladıktan buyana özellikle kalabalık aileleri vuruyor.

İsrail Ekim ayında güvenli bölge olarak ilan ettiği Refah'a kara harekatı yapmayı planlıyor.