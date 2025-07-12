100 yıl sonra uyanıyor mu? Alaska\'daki yanardağ harekete geçti

ABD'nin kuzeybatısında, Alaska eyaletinde yer alan ve son patlamasını 1867 yılında gerçekleştiren Iliamna Yanardağı, 100 yılı aşkın süredir sessizliğini koruyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bölgeden gelen veriler, yanardağın yeniden harekete geçtiğine işaret ediyor.

Alaska'daki Yanardağ Gözlemevi ile NASA'nın yaptığı açıklamalara göre, 15 Haziran günü saatlerce süren sarsıntılar tespit edildi. Bu hareketlilik ilk bakışta volkanik bir uyanış gibi görünse de uzmanlar bunun büyük bir çığ felaketinin habercisi olabileceğini ifade ediyor.

Yetkililer, yanardağın zirvesinde yıllardır erimeye yüz tutmuş buzulların ve ısı nedeniyle zayıflayan kayaların, çığ riskini artırdığını belirtiyor. Alaska Yanardağ Gözlemevi, bu tür sarsıntıların daha önce de büyük çığlardan hemen önce görüldüğünü vurguluyor.

10 Haziran'da NASA'nın uydusu tarafından çekilen görüntülerde de bölgedeki değişimler gözlemlenmeye başlandı. Yanardağın üst kısmı kar, buz ve devasa buzullarla kaplı ve alt tabakası milyonlarca yıl öncesine dayanan sağlam granit kayaçlardan oluşuyor.

Yanardağ son olarak 1800'lü yıllarda patladı. Ardından 1876, 1933, 1941 ve 1947 yıllarında hafif duman ve kül çıkışları görüldü. 1958 yılında ise yanardağın doğu kısmından dört ayrı noktadan buhar yükseldiği bildirildi. Ancak o tarihten sonra dikkat çeken bir patlama yaşanmadı.