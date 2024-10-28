11 yaşındaki Filistinli çocuk İsrail askerleri tarafından öldürüldü

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11 yaşındaki Filistinli çocuk Abdullah Hawash'ın İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) tarafından öldürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, Batı Şeria'nın Nablus şehrinde, çocuğun geçen askeri araçlara taş atması sonrasında meydana geldi.

İDF birliklerinin, aranan bir kişiyi yakalama operasyonunu tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldığı sırada, ana yoldan yaklaşık 50 metre uzakta duran Hawash'a tek kurşun isabet etti. Filistin Çocukları Savunma Örgütü'nün (DCIP) soruşturmasına göre, kurşun çocuğun kalbinin yakınından girerek sırtından çıktı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Hawash'ın "gerçekçi bir tehdit oluşturmadığını" belirtti. Olay öncesinde Hawash, 12 yaşındaki ağabeyi Nidal ve kuzenleriyle bisiklete biniyordu. Nidal'ın anlattığına göre, kardeşini korumak için saklamaya çalışmış ancak Hawash kaçarak taş atmaya başlamıştı.

Baba Jamal, MailOnline'a verdiği demeçte: "Bu kadar genç bir çocuğumu kaybedeceğimi hiç düşünmemiştim. Küçük oğlumun öldüğünü anladığım andan itibaren hissettiğim acı tarif edilemez" dedi.

Yerel sağlık merkezi verilerine göre, şu ana kadar Gazze'de 42.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 96.000'den fazla kişi yaralandı. Bu olay, İsrail'in İran'a düzenlediği misilleme saldırıları ve bölgedeki artan gerginlikler sürerken yaşandı.