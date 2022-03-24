Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu'nun son durumu netleşti: Operasyon sebebi ile medyaya vakit ayıramıyor - Son Dakika
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Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu'nun son durumu netleşti: Operasyon sebebi ile medyaya vakit ayıramıyor

24.03.2022 14:31
Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu'nun son durumu netleşti: Operasyon sebebi ile medyaya vakit ayıramıyor

Savaş tüm hızıyla devam ederken kendisinden 12 gündür haber alınamayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun son durumu belli oldu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Soygu'nun Ukrayna'ya yönelik yapılan "özel operasyona" odaklandığı, bu sebepten dolayı medyaya ayıracak zamanının olmadığı belirtildi.

Rusya- Ukrayna savaşında 29. güne girilirken, Putin'in sağ kolu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uzun bir süredir ortalıkta görünmediği dikkat çekti. Rus yetkililer, ilk olarak kalp sorunları nedeniyle 12 gündür dinlendiğini belirtmişti. Öte yandan gün içerisinde Kremlin tarafından yapılan farklı bir açıklamada Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun son durumu netleşti.

KREMLİN'DEN ŞOYGU AÇIKLAMASI

Kremlin yönetimi ise yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'ya yönelik yapılan "özel operasyon" sebebi ile aşırı yoğun olduğunu, medyaya ayıracak zamanının olmadığını söyledi.

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Son dönemde sık sık Putin'in yakın çevresi arasında bir cadı avı başlattığı ve ABD ile İngiltere'nin askeri planlarının sızdırılmasının ardından yakın müttefiklere karşı temkinli olduğu vurgulanıyordu. Şüphe uyandıranlar arasında, Ukrayna'da 10 binden fazla askerin ölmesine sebep operasyondan sorumlu olan Şoygu'nun da olduğu belirtilmişti.

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Son Dakika Dünya Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu'nun son durumu netleşti: Operasyon sebebi ile medyaya vakit ayıramıyor - Son Dakika


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