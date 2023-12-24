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12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
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12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

2 günde 12 askerimizin şehit olmasının ardından ABD'den ilk açıklama geldi. Metinde, "Terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

12 şehidimizin ardından ABD\'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye\'nin yanındayız
24.12.2023 - 14:22,  Güncelleme: 14:26
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Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında 2 günde 12 askerimiz şehit oldu. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, 12 şehit asker için taziye mesajı paylaştı.

ABD: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yaşanan hain saldırılarda 12 askerimizin şehit olmasıyla ilgili ABD'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD, PKK'YA "DEAŞ'LA MÜCADELE" ADI ALTINDA PARA GÖNDERİYOR

ABD'de Temsilciler Meclisi 886 milyar dolarlık 2024 mali yılı savunma bütçesini onaylayarak imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi. ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı için 118 hayır oyuna karşılık 310 evet oyu kullanıldı. Oylamada, 73 Cumhuriyetçi ve 45 Demokrat üye savunma bütçesine destek vermedi. Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinin kısa sürede Biden tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

2023 bütçesine kıyasla yaklaşık 28 milyar dolarlık artışla 2024 mali yılı için 886 milyar dolara çıkarılan savunma bütçesinde bu yıl da Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına "DEAŞ'a karşı mücadele" başlığı altında kaynak sağlanıyor.

YORUMLAR

Joe Biden, PKK, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
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