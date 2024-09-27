Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj bile yaptılar - Son Dakika
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Dünya

Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj bile yaptılar

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Bir grup insan,13 yaşındaki çocuğun 'Tanrı' olduğuna inanıyor. Ona büyük bir saygı gösteren topluluk, çocuğun ayaklarına masaj yapıyor, çeşitli hediyeler getiriyorlar. Bu olağan dışı durum, çocuğun ve ailesinin yaşamını tamamen değiştiriyor.

27.09.2024 17:14
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Hindistan'da bir grup insan 13 yaşındaki çocuğa tapıyor. Onun 13 yıl önce ölen bir 'Tanrı'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıyorlar' notunu düştü.

Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj yapıp...

Görüntülerde bir çocuğun etrafına toplanmış kalabalığın, onu hayran hayran izlediği görüldü. Çocuğun şeker paketini bile açamaması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Görüntülere yorum yapan diğer kullanıcılar durumu tiye alırken, bir kullanıcı 'Tanrı şeker paketini açmakta zorlanıyor' dedi.

Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj bile yaptılar

Toplum, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj bile yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Murat Çevre:
    Ulan şansa bak ya.. ömür boyu garantili is 87 6 Yanıtla
  • Behzat:
    eşek ler olmasa uyanıklar yaşarmi 71 2 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    ALLAH ıslah etsin 50 2 Yanıtla
  • soner:
    İhtiyaç sahibi Tanrı olur mu Yemek yemek Ayağa masaj yaptırmak solumak Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacıyoktur nokta … 37 5 Yanıtla
    Plare Rugre:
    çünkü Allah hiçbirşey 0 17
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    48 numara ayak olduğundan güzel kokuyordur 16 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    başka bir yerine ,masaj yapmasınlar :) 9 2 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Bilmem ne kılına tapanların yanında bu yine iyi .... 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Bozuk bu çalışmıyor, Baksanıza Cuf cuf'lamıyor bile 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Nede olsa gelecekte tanrıları olacak çok iyi bakmaları lazım 3 0 Yanıtla
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