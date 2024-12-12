14 yıl sonra ülkesine dönen gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Dünya

14 yıl sonra ülkesine dönen gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

14 yıl sonra ülkesine dönen gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Baas rejiminin devrilmesiyle 14 yıl sonra ülkesine geri dönüp Şam'dan yayın yapan Suriyeli gazeteci Dima İzzedin, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

12.12.2024 15:07
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Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerinden uzak kalan Suriyeli vatandaşlar, dönüş yoluna geçti. Ülkesinden sürgün edilen ve uzun yıllardır başka kanallarda çalışan Suriyeli gazeteciler de ülkelerine kavuştu. Ülkesine kavuşan gazetecilerden birisi de Dima İzeddin oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Dima "Hayatımda ilk defa Suriye'nin başkenti Şam'dayım. Ben ülkeme, Suriye'ye, Şam'a geri dönüyorum. 14 yıllık sürgün ve mahrumiyetin ardından. Bu bir sınav hikayesi değil. Yurt dışındaki çoğu gazetecilerin, hatta çoğunun hikayesidir" dedi.

"DÜNYANIN BÜTÜN EKRANLARI BİZİ KARŞILADI"

"Dünyanın bütün ekranları bizi takdir etti" diyen Dima, "Dünyanın bütün gazeteleri bizi karşıladı. Ama biz Suriye'deydik. Oysa Suriye aslandı. Tehdit edildik, zorlandık, ihraç edildik. Bizim için pek bir anlam ifade etmeyen bu ülkede varlığımızı kaybettik. Tüm Suriyeli gazetecilere teşekkür ederim, Allah razı olsun. Esad rejiminin devrilmesinden sonra girdik." dedi ve sözlerini tamamlamakta zorlandı.

Haberler.com Özel, Yaşam, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya 14 yıl sonra ülkesine dönen gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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