143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

Haberin Videosunu İzleyin
21.02.2026 20:09
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından paylaştığı 143 kilogramlık bench press antrenman görüntüleri ve Amerikan ordusundaki fiziksel standartlara yönelik sert eleştirileriyle gündemin merkezine oturdu. Hegseth, ordudaki fiziksel gevşemeye tahammülü olmadığını belirtti ve şişman askerler görmek istemediğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman görüntüleri ve Amerikan ordusundaki fiziksel standartlara yönelik sert eleştirileriyle gündemin merkezine oturdu.

143 KİLOLUK BENCH PRESS SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Hegseth, askeri bir spor salonunda yaklaşık 143 kilogramlık ağırlığın altına girdiği görüntüleri paylaştı. ABD'li bakan, insanüstü bir güç harcadığı kaldırış sonrası büyük coşku yaşadı.

Bakanın antrenman görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Antrenman videosu, ordunun en tepesindeki ismin fiziksel olarak ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

"ŞİŞMAN GENERAL VE AMİRAL İSTEMİYORUM"

Bakan Hegseth, sadece kendi fiziksel formuna değil, tüm ordunun disiplinine odaklanmış durumda. Ordudaki fiziksel gevşemeye kesinlikle tahammülü olmadığını belirten Hegseth, mevcut tabloyu "kötü bir görüntü" olarak nitelendirerek komuta kademesine "Şişman askerler" ve özellikle "şişman generaller ile amiraller" görmek istemiyorum." mesajı verdi.

Bakan Hegseth yaklaşık 1.5 milyon askeri personelin bulunduğu orduya yönelik fiziksel uygunluk testlerinin bundan sonra tavizsiz bir şekilde uygulanacağını vurguladı.

Yeni direktifler doğrultusunda, tüm personelin yılda iki kez boy-kilo ve fiziksel yeterlilik testinden geçmesi zorunlu hale getirildi.

Öte yandan Hegseth'in yaklaşımının yalnızca söylemle sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Daha önce fiziksel yeterlilik kriterlerini karşılamayan bazı Ulusal Muhafız birliklerinin kilo fazlası nedeniyle görev yerlerine dönmeye zorlandığı aktarılmıştı.

Politika, Dünya, Spor, Son Dakika

Politika, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:09
