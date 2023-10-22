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Gazze'de kıyım yapan İsrail, bu sabah da Suriye'ye saldırdı - Son Dakika

Gazze'de kıyım yapan İsrail, bu sabah da Suriye'ye saldırdı

Son Güncelleme: 22.10.2023 09:14

Gazze'yi abluka altına alan ve günlerdir bölgeyi bombardımana tutan İsrail, bugün de Suriye'de havalimanlarını hedef aldı. Suriye devlet medyasının ''son dakika'' ibaresiyle servis ettiği habere göre; İsrail'in saldırısı sonrası bir sivil havalimanı çalışanının yaşamını yitirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bölgeden bu sabah gelen haber endişeleri daha da artırdı.

İSRAİL, ŞAM VE HALEP'İ VURDU

Suriye devlet ajansı Sana, Suriye Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarına dayandırdığı haberinde İsrail'in Şam ve Halep'teki havalimanlarını hedef aldığı ve bu havalimanlarının hizmete kapatıldığı aktarıldı.

"SON DAKİKA" İBARESİYLE SERVİS EDİLDİ

İsrail'in saldırısında sabahın erken saatlerinde havalimanlarına saldırı düzenlendiği belirtilirken bir sivil havalimanı çalışanının yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ajansın "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberde, "İsrail'in apaçık saldırıları dolayısıyla havalimanlarımızda çalışmalar durmuştur" denildi.

UÇAKLAR LAZKİYE'YE YÖNLENDİRİLİYOR

Suriyeli yetkililer havalimanlarını kullanacak yolcuların biletlerini aldıkları kurumlarla iletişime geçmeleri istendi. Havalimanlarına yönelik saldırı dolayısıyla uçakların Lazkiye Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

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Son Dakika Dünya Gazze'de kıyım yapan İsrail, bu sabah da Suriye'ye saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de kıyım yapan İsrail, bu sabah da Suriye'ye saldırdı - Son Dakika
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