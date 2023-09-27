15 yaşındaki kız çiçeğini almadığını eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

15 yaşındaki kız çiçeğini almadığını eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

15 yaşındaki kız çiçeğini almadığını eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Güncelleme: 27.09.2023 16:17

İngiltere'de, ilişkisini bitirdiği erkek arkadaşından gelen çiçekleri reddeden 15 yaşındaki bir kız, erkek arkadaşı tarafından maket bıçağıyla öldürüldü

İngiltere'de 15 yaşındaki kız,ilişkisini bitirdiği erkek arkadaşından gelen çiçekleri reddedince erkek arkadaşı tarafından maket bıçağı ile öldürdü.

15 yaşındaki kız çiçeğini almadığını eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

İki katlı otobüsten gelen saldırının bir görgü tanığı, kızın eski erkek arkadaşının kıza çiçek verdiğini, kız çiçeği almayınca maket bıçağı saldırıp öldürdüğünü söyledi.

Polis, saldırganın yakalandığını söyledi.

15 yaşındaki kız çiçeğini almadığını eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Croydon Belediye Başkanı Jason Perry, "Bu sabah şehir merkezinde bıçaklanan genç kızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim.' dedi. Belediye olarak polisle iletişim halindeyiz ve soruşturmalarını tam olarak destekleyeceğiz." dedi.

Old Palace okulu, trajedinin ardından bir açıklama yaparak, "Çok sevilen ve değerli arkadaşımız ve öğrencimizintrajik ölümü bizi derinden şok etti. Old Palace okulu olarak bu acı kayba alışmak uzun süre alacak . Ölen öğrencimizin ailesine elimizden gelen tüm desteği göstereceğiz açıklamasını yaptı.

Polis, saldırganın gözaltına alındığını doğruladı. Croydon Belediye Başkanı, bu trajik olayı üzüntüyle karşıladığını ve polisi destekleyeceklerini belirtti

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya 15 yaşındaki kız çiçeğini almadığını eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 yaşındaki kız çiçeğini almadığını eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
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