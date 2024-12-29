179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

Geniş Video İzle

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada 179 kişi yaşamını yitirirken, bir yolcunun faciadan dakikalar önce akrabasına gönderdiği mesaj tüyler ürpertti.

29.12.2024 17:05  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

UÇAK KAZASINDA 179 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

PİST SONUNDAKİ DUVARA ÇARPTI

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

KAZADAN İKİ KABİN PERSONELİ SAĞ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, iki kabin personelini kurtardı. Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Ülkede devlet başkanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

PİLOT "İMDAT" ÇAĞRISI YAPMIŞ

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi. Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti. Öte yandan, Güney Kore'de, 3 Aralık'taki kısa süren sıkı yönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti. Yoon, hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

KARA KUTU BULUNDU

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

YOLCUNUN SON MESAJI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri akrabasına uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylemek için mesaj attı. Bu son mesajda ise "Son sözlerimi söylemeli miyim?" diye sordu.

Kaynak: AA-İHA

179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

Güney Kore, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yelloz Kız:
    bir kuş koca uçağı düşürüyorsa uçağa binmemek lazım 55 6 Yanıtla
    Ali Svri:
    valla haklısın bukadar kolay olmaz kuş çarpması nedeniyle 1 0
    Burak Erdem:
    aynen 1 0
  • ayd121212:
    Kimseye bir şey olmasın ama ne hikmetse arızadan dolayı düşen uçaklar orta Asya-orta Doğu-Güney Asya-Afrika’da olurken, lokal sıkıntısız kimsenin burnu kanamayan uçak kazaları Avrupa’da oluyor??? 22 1 Yanıtla
  • Sabri Tokyay:
    uçaklara dikkat edin yine milleti azaltacaklar bakalım nasıl olacak yine 17 3 Yanıtla
  • murat atmaca:
    şöyle olsaydi böyle olsaydı.......gider de gider kısa ve öz....VADE.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 ’’Bir Audi’yi çok gördüler’’ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde ''Bir Audi'yi çok gördüler'' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.