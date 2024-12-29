179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj

Dünya

174 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek

Herkes sadece Balde\'yi biliyordu! Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

UÇAK KAZASINDA 179 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

PİST SONUNDAKİ DUVARA ÇARPTI

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

KAZADAN İKİ KABİN PERSONELİ SAĞ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, iki kabin personelini kurtardı. Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Ülkede devlet başkanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

PİLOT "İMDAT" ÇAĞRISI YAPMIŞ

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi. Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti. Öte yandan, Güney Kore'de, 3 Aralık'taki kısa süren sıkı yönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti. Yoon, hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.

KARA KUTU BULUNDU

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

YOLCUNUN SON MESAJI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri akrabasına uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylemek için mesaj attı. Bu son mesajda ise "Son sözlerimi söylemeli miyim?" diye sordu.

Kaynak: AA-İHA