1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD\'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia

ABD'de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan dosyalarda 'Türkiye' detayı dikkat çekti. İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatı Katherine W. Ezell'in, Jeffrey Epstein'ın özel pilotu Slovakyalı Nadya Marçinko ile gerçekleştirdiği sorgu da belgeler arasında yer aldı.

BIDEN'IN ÇOCUKLARA YÖNELİK TAVRI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'ın özel pilotu Nadya Marçinko'nun sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırtarak Amerika'ya getirdiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sosyal medyada gündem olurken, Epstein'ın "pedofili adası" skandalının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın çocuklara yaklaşımına ilişkin videolar dolaşıma sokuldu. Biden'ın servis edilen videolarında çocuklara olan samimiyeti farklı yorumlara neden olurken kullanıcılar bu görüntülerin pek de normal olmadığı yönünde yorumlar yaptı.

AYİNLERE KATILANLAR ARASINDA BİRÇOK ÜNLÜ VAR

Epstein'ın gün yüzüne çıkan dosyasında reşit olmayan kız çocuklarını istismar ederek, adeta bir ayin gibi toplantılar düzenlendiği öne sürülüyor. Toplantılara katılanlar arasında eski ABD başkanı Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, Bruce Willis, Kevin Spacey ve Michael Jackson gibi isimler de yer alıyor.

BILL CLINTON İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Epstein'ın cezaevindeki intiharı sonrası mağdurların açtığı davalar devam ederken ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararıyla yüzlerce evrak için alınan gizlilik kararları da kaldırıldı. Epstein'ın özel pilotu Nadya Marçinko'nun Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika'ya getirdiğini söylemesi üzerine ise sosyal medyada Bill Clinton ile ilgili olay bir iddia gündeme geldi.

DEPREM BÖLGESİNDEN ÇOCUK MU KAÇIRDILAR?

1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşünün ardından deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu iddia edilmişti.