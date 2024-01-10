 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia - Son Dakika
Üye Girişi

1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia

Cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturduğu 'pedofili adası' skandalında yeni iddialar gündeme geldi. Epstein'ın pilotu Nadya Marçinko Türkiye'den kız çocuklarının ABD'ye kaçırıldığını itiraf ederken, 1999 depreminin ardından bölgeye gelen eski ABD Başkanı Clinton'ın ülkesine dönüşünün ardından bazı çocukların ortadan kaybolduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD\'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
10.01.2024 - 09:02,  Güncelleme: 09:27
Abone Ol

ABD'de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan dosyalarda 'Türkiye' detayı dikkat çekti. İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatı Katherine W. Ezell'in, Jeffrey Epstein'ın özel pilotu Slovakyalı Nadya Marçinko ile gerçekleştirdiği sorgu da belgeler arasında yer aldı.

1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia

BIDEN'IN ÇOCUKLARA YÖNELİK TAVRI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'ın özel pilotu Nadya Marçinko'nun sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırtarak Amerika'ya getirdiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sosyal medyada gündem olurken, Epstein'ın "pedofili adası" skandalının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın çocuklara yaklaşımına ilişkin videolar dolaşıma sokuldu. Biden'ın servis edilen videolarında çocuklara olan samimiyeti farklı yorumlara neden olurken kullanıcılar bu görüntülerin pek de normal olmadığı yönünde yorumlar yaptı.

1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia

AYİNLERE KATILANLAR ARASINDA BİRÇOK ÜNLÜ VAR

Epstein'ın gün yüzüne çıkan dosyasında reşit olmayan kız çocuklarını istismar ederek, adeta bir ayin gibi toplantılar düzenlendiği öne sürülüyor. Toplantılara katılanlar arasında eski ABD başkanı Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, Bruce Willis, Kevin Spacey ve Michael Jackson gibi isimler de yer alıyor.

1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia

BILL CLINTON İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Epstein'ın cezaevindeki intiharı sonrası mağdurların açtığı davalar devam ederken ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararıyla yüzlerce evrak için alınan gizlilik kararları da kaldırıldı. Epstein'ın özel pilotu Nadya Marçinko'nun Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika'ya getirdiğini söylemesi üzerine ise sosyal medyada Bill Clinton ile ilgili olay bir iddia gündeme geldi.

1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia

DEPREM BÖLGESİNDEN ÇOCUK MU KAÇIRDILAR?

1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşünün ardından deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu iddia edilmişti.

YORUMLAR

Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Türkiye, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia - Son Dakika


09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30
AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27
Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12
İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09
Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı

Son Dakika
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09 Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 09:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement