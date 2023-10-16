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2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan sonra Belçika-İsveç maçı iptal edildi - Son Dakika

2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan sonra Belçika-İsveç maçı iptal edildi

Son Güncelleme: 16.10.2023 23:47

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 İsveç taraftarının silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden sonra yeni gelişme yaşandı. Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların ikinci yarıya çıkmak istememesi nedeniyle iptal edildi. Belçikalı oyuncular da kararı desteklerken, seyircilerin güvenlikleri için stadyumdan dışarı çıkmamaları yönünde anons yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 İsveç taraftarı hayatını kaybederken, Belçika-İsveç maçı da iptal edildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Belçika-İsveç maçı iptal edildi

2 İSVEÇ TARAFTARI HAYATINI KAYBETTİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda İsveç vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilirken, hayatını kaybeden İsveçlilerin EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşan Belçika ve İsveç milli takımlarının maçını izlemek için şehre geldiği ortaya çıktı.

SALDIRI STADYUM YAKINLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının stadyum yakınlarında olduğu belirtildi. Saldırının gerçekleştiği nokta King Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede yer alıyor.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından yeni gelişme yaşandı. Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle iptal edildi. Belçikalı oyuncular da karara destek verdi.

2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Belçika-İsveç maçı iptal edildi

"STADYUMDAN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Aktif olarak aranan saldırganın maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na doğru ilerlediği öğrenildi. Öte yandan stadyumdan yapılan anonsta seyircilerin güvenlikleri için stadyumda kalmaları tavsiye edildi.

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Son Dakika Dünya 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan sonra Belçika-İsveç maçı iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan sonra Belçika-İsveç maçı iptal edildi - Son Dakika
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