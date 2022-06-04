2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin popüler tatil bölgelerinden Walt Disney World'de meydana gelen olay, duyanları donuk bıraktı.

NEHİR KENARINDA YÜRÜYORDU

Nehir kenarında yürüyen 2 yaşındaki lane Graves, bir anda ok gibi fırlayan timsah tarafından kapıldı. Oğullarının timsah tarafından kaçırıldığını gören baba Matt ve anne Melissa hemen nehre daldı.

AĞZINI AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Graves'in anne ve babası, korkusuzca timsahın önüne atlayarak ağzını açmaya çalıştı. Fakat tüm çabaları boşuna gitti. Timsah dakikalar içerisinde gözden kaybolarak nehrin ortalarına doğru gitti.

ÇENESİNİ KİLİTLEMİŞ

Polis ekipleri, duyanları şaşkınlığa uğratan olayla ilgili bilgi verdi. Buna göre timsahın olay sırasında çenesini kilitlediği ve çocuğu anne-babasının mücadelesinden çok önce öldürmüş olabileceği belirlendi.

ARKASINDAN BAKAKALDILAR

Anne ve babanın, timsahın gidişini çaresizlik içerisinde izlemesi ise herkesi kahretti. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.