2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı - Son Dakika
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2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı

04.06.2022 16:50
2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı

ABD'deki Walt Disney World bölgesine yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Tatile giden ailenin 2 yaşındaki oğulları Lane Graves, nehir kenarında yürüdüğü esnada bir timsah tarafından yutuldu. İlk başta ne olduğunu anlamayan anne ve baba, nehre dalarak timsahın ağzını açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin popüler tatil bölgelerinden Walt Disney World'de meydana gelen olay, duyanları donuk bıraktı.

NEHİR KENARINDA YÜRÜYORDU

Nehir kenarında yürüyen 2 yaşındaki lane Graves, bir anda ok gibi fırlayan timsah tarafından kapıldı. Oğullarının timsah tarafından kaçırıldığını gören baba Matt ve anne Melissa hemen nehre daldı.

Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

AĞZINI AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Graves'in anne ve babası, korkusuzca timsahın önüne atlayarak ağzını açmaya çalıştı. Fakat tüm çabaları boşuna gitti. Timsah dakikalar içerisinde gözden kaybolarak nehrin ortalarına doğru gitti.

Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

ÇENESİNİ KİLİTLEMİŞ

Polis ekipleri, duyanları şaşkınlığa uğratan olayla ilgili bilgi verdi. Buna göre timsahın olay sırasında çenesini kilitlediği ve çocuğu anne-babasının mücadelesinden çok önce öldürmüş olabileceği belirlendi.

Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

ARKASINDAN BAKAKALDILAR

Anne ve babanın, timsahın gidişini çaresizlik içerisinde izlemesi ise herkesi kahretti. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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