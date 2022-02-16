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2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, evin bodrum katındaki odada bulunması herkesi hayrete düşürdü - Son Dakika

2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, evin bodrum katındaki odada bulunması herkesi hayrete düşürdü

16.02.2022 10:00
2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, evin bodrum katındaki odada bulunması herkesi hayrete düşürdü

13 Temmuz 2019'da New York'ta kaybolan 4 yaşındaki Paislee Shultis isimli kız çocuğu, evlerinin bodrum katında gizlenmiş bir odada bulundu. Ekipler, çocuğun ailesi tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Paislee Shultis isimli kız çocuğu 13 Temmuz 2019'da kayboldu. Anne ve babası Kimberly Cooper ve Kirk Shultis, polise giderek kızları hakkında kayıp ihbarı verdi.

DEDEKTİFİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Ailenin evinin yakınından geçen bir komşu, evde gariplik sezdi. İhbar üzerine evde ve çevresinde arama başlatan ekip arasında yer alan Dedektif Erik Thiele, pencerede minik bir ayak görünce odaya girildi. Kız çocuğu bu odada bir sandığın içerisinde bulundu.

ANNE VE BABASI GÖZALTINDA

Olayın ardından Paislee Shultis'in annesi ve babası Kimberly Cooper ve Kirk Shultis gözaltına alındı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babası önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu yer, herkesi hayrete düşürdü
2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu yer, herkesi hayrete düşürdü
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Amerika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, evin bodrum katındaki odada bulunması herkesi hayrete düşürdü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 2 yıldır kayıp olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, evin bodrum katındaki odada bulunması herkesi hayrete düşürdü - Son Dakika
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