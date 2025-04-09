20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir üniversitede, veda konuşması sırasında bayılan ve hayatını kaybeden 20 yaşındaki bir öğrenci olan Varsha Kharat'ın hikayesi internette viral oldu. Kharat, RG Shinde Üniversitesi'nde son sınıf Fen Bilimleri öğrencisiydi. Olayın videosu, genç kızın konuşmasını yaparken bayıldığı ve yere düştüğü anı gösteriyor.

09.04.2025 15:37  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Maharashtra'nın Dharashiv bölgesindeki bir üniversitede 20 yaşındaki bir öğrenci, veda konuşması sırasında bayılarak hayatını kaybetti. Öğrencinin RG Shinde Üniversitesi'nde son sınıf Fen Bilimleri öğrencisi olan Varsha Kharat olduğu belirlendi.

5 Nisan'da gerçekleştiği bildirilen olayın videosu internet üzerinde viral olmaya başladı. Kısa video klipte, sari giymiş genç kız kürsünün önünde durup konuşmasını yaparken görülüyor. Bayılmadan birkaç saniye önce konuştuğu ve izleyicilerle neşeli bir an paylaştığı görülebiliyor. Kız yere düştüğünde öğrenciler sahneye doğru koşuyor. Medya haberlerine göre, genç kız hemen Paranda'daki yakındaki bir devlet hastanesine kaldırıldı, ancak doktorlar tarafından hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Times of India'nın Varsha'nın amcasını kaynak gösterdiği haberine göre, hayatını kaybeden öğrencinin kalple ilgili sağlık sorunları geçmişi vardı ve yaklaşık yedi yıl önce bypass ameliyatı geçirmişti.

Bir ilçe konseyi okul öğretmeni olan Dhanaji Kharat, Times of India'ya verdiği demeçte, "Kalp ameliyatından sonra ilaç kullanıyordu. Cuma günü üniversiteye yetişme telaşıyla günlük ilaç dozunu almayı unuttu" dedi.

Üniversite yetkilileri Times of India'ya, Varsha'nın parlak bir öğrenci olduğunu ve hayatı ve ailesi için büyük hayalleri olduğunu söyledi. Mütevazı bir ailesi vardı; anne babası çiftliklerde çalışıyordu ve hem ablası hem de küçük erkek kardeşi vardı.

Ölüm nedeni hâlâ bilinmemekle birlikte, konuşmasını yaparken ani bir kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Hindistan, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu:
    Takarsın ablam keşke 3 5 evenemeyen garip gurabaya birer ata lira taksan 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:08:34. #7.12#
SON DAKİKA: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement