Romanya'da 20 yıl boyunca hayvanat bahçesinde tutulan bir ayı, hayvan hakları savunucularının devreye girmesinin ardından yeniden özgür ortamıyla kavuştu. Ancak ayının, ormana doğru koşmak yerine kendi etrafında dönmesi büyük şaşkınlık yaşadı.
Ayının, doğaya koşmak yerine kendi etrafından dönmesinin, 20 yıl zincire bağlı kalmasından kaynaklandığı ve hayvanın, özgürlük kavramını bilmemesi nedeniyle zinciri varmış gibi döndüğü belirtildi.
Söz konusu görüntüler, Instagram'da paylaşılmasının ardından yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında yüzlerce yorumda bulundu.
Son Dakika › Dünya › 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti - Son Dakika Dünya