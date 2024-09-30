2006\'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut\'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

Dünya

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail son haftalarda rotayı Lübnan'a kırmış ve Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı bir operasyonla öldürmüştü.

BİNADAKİ BİR DAİREYİ HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu dün gece yarısı ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

CEMAATİ İSLAMİ'NİN BİR MENSUBU HEDEF ALINDI

Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.