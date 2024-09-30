2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

Geniş Video İzle

Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı bir operasyonla öldüren İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı olurken bölgeden servis edilen görüntülerde çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı fark edildi.

30.09.2024 08:22  Güncelleme: 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail son haftalarda rotayı Lübnan'a kırmış ve Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı bir operasyonla öldürmüştü.

BİNADAKİ BİR DAİREYİ HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu dün gece yarısı ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

CEMAATİ İSLAMİ'NİN BİR MENSUBU HEDEF ALINDI

Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu
2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu
2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu
2006\'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut\'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    herkezin merakla beklediği soru savaş Türkiyeye nezaman sıçrayacak 14 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sıra Suriye ve Ürdüne geliyor gözüküyor ona göre hazırlıklı olun beyler 14 3 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    İyi de bunların hiç mi hava savunma sistemleri yok Lübnan ordusundan tis yok çoktan teslim olmuşlar bile 6 0 Yanıtla
  • Nusret:
    Nusrete sorun yanitlar 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: 2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement