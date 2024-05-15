2024 AIM Kongresi: Abu Dabi'de bir araya gelen endüstri liderleri, Çin'deki yatırımları, sağlık güvenliğini ve sürdürülebilir tarımı keşfedecek

Dünya

2024 AIM Kongresi, 7-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Abu Dhabi Ulusal Sergi Merkezi'nde (ADNEC) gerçekleştirildi ve endüstri liderleri, politika yapıcıları ve vizyon sahibi isimlerin olağanüstü bir toplantısına ev sahipliği yaptı. Kongre, Evrensel Takip ve Uluslararası Ortaklar Takibi kapsamında düzenlenen etkileyici oturumlarla, küresel sorunlara yenilikçi çözümler bulunması için diyalog ve iş birliği ortamı sağladı.

Evrensel Takip

"Yenilikçi Bir Ekosisteme Yatırım Yapmak: Stratejik Ortaklıklar Aracılığıyla Büyümeyi Yönlendirmek" başlığı altında, Çin Yatırım Forumu önemli tartışmalar ve konuşmalarla gerçekleşti. Oturum, Zhejiang Üniversitesi Bilim Parkı Geliştirme Şirketi'ndenDuan Yanling tarafından kusursuz bir şekilde yönetildi. Panelde, Arap Odaları Birliği Genel Sekreteri Dr. Khaled Hanafy ve Yatırım ve Tanıtım SCZONE Başkan Yardımcısı Dr. Ibrahim Moustafa gibi değerli isimler yer aldı. BAE Devlet Bakanı ve Sanayi Geliştirme Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Thani Bin Ahmed Al-Zeyoudi ile MSA Capital & MSA Novo'dan Yönetici Ortak Ben Harburg'ın ana konuşmaları, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve uluslararası ortaklıkları güçlendirme üzerine tartışmaları şekillendirdi. Panelden Shenwei Hua ve Dr. Khaled Hanafy gibi isimler, Çin ile BAE arasındaki güçlü ticaret ilişkilerini ve bu ittifakların Arap dünyası için stratejik önemini vurguladı.

Uluslararası Ortaklar Takibi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen 3. Dünya Yerel Üretim Forumu 2025 Yolculuğu, AIM Kongresi'nde küresel sağlık güvenliğini ilerletme ve sürdürülebilir yerel üretimi destekleme üzerine yoğun tartışmalarla dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü Dünya Yerel Üretim Forumu Sekreteri Dr. Jicui Dong, açılış konuşmasında temel ilaçlara ve sağlık ürünlerine erişimi sağlamada iş birliği çabalarının önemini vurguladı. Abu Dhabi Sağlık Departmanı Başkanı Mansoor Ibrahim Al Mansoori, adil yollar ve yenilikçi stratejilerin sağlıklı bir gelecek için önemini belirtti. Marakeş Pasteur Enstitüsü'nden Prof. Abderrahmane Maaroufi ve Florida Devlet Üniversitesi'nden Prof. Frederick Abbott, teknoloji transferinin ve yerel üretimin küresel sağlık eşitsizliklerini gidermede oynadığı rolü işaret etti.

Panelde Mısır, Çin, Güney Afrika, Fas ve ABD'den öne çıkan isimler, 3. Dünya Yerel Üretim Forumu için öncelikleri ve ana konuları ele aldı. Dr. Jicui Dong, kapanış konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel sağlık sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve ortaklıkları güçlendirmek adına taahhütlerini yineledi.

İklim Akıllı Tarım (CSA): Gıda ve Tarım Sektörlerinde Sürdürülebilirliğin Geleceği

Bu oturum, sürdürülebilir tarım uygulamaları etrafındaki kritik konulara odaklandı. Jose Francisco Fernandez Serna'nın moderatörlüğünde gerçekleşen oturum, Terroir Concept SPBU LLC'nin Kurucusu/ CEO'su Averianov Aleksandr ve Silal'de AgriTech Başkanı Dr. Shamal Mohammed gibi sektör liderlerinin katılımıyla gerçekleşti. Oturum, çiftçilerin sürdürülebilir uygulamalara geçişinde finansal ve kurumsal desteğin önemi, bahçecilikte fırsatlar ve zorluklar ile teknolojinin gıda güvenliği gündemlerini güçlendirme rolü gibi konuları ele aldı. Dr. Shamal Mohammed, "Çiftçiler, sürdürülebilir tarım uygulamaları için yeni teknolojileri benimsemenin değerini görmeli. Uzun vadeli faydaları göstermek esastır," dedi.

2024 AIM Kongresi, küresel ölçekte iş birliğini teşvik etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla önemli bir etken olmaya devam ediyor. Tartışmalar geliştikçe ve ortaklıklar derinleştikçe, Kongre herkes için dayanıklı ve kapsayıcı bir gelecek şekillendirmeye olan bağlılığını sürdürüyor.