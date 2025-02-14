2032\'de dünya\'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi

Dünya

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Uzmanlar, "şehir katili" olarak adlandırılan bir asteroitin 2032 yılında Dünya'ya çarpma olasılığını 43'te 1 olarak hesaplıyor. 2024 YR4 adlı asteroit, yalnızca yüzde 2.3'lük çarpma ihtimali olmasına rağmen, uzay ajanslarını önleyici tedbirler almaya yöneltti.

Astronomlara göre 40 ile 90 metre (130-295 fit) genişliğindeki bu uzay kayası, Dünya'nın kabuğunda şehir büyüklüğünde bir krater oluşturabilir. Eğer bu kozmik enkaz gezegenimizle çarpışma rotasına girerse, saatte 38.000 mil hızla atmosferi yarabilir.

Bu çarpışma, 100 nükleer bombanın yaratabileceği güce eşdeğer bir enerji açığa çıkarabilir. 3D uzmanı Alvaro Gracia Montoya'nın MetaBallStudios'ta hazırladığı video, çarpışmanın tüm bir şehri nasıl yerle bir edebileceğini gösteriyor.

Neyse ki, Asteroid 2024 YR4'ün gezegenimizin yanından güvenli bir şekilde geçme olasılığı yüzde 97.7. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı uzmanları, önümüzdeki haftalarda James Webb Uzay Teleskopu'nu kullanarak bu yakın-Dünya asteroitini yakından izleyecek.

Mart ayından sonra uzay kayası görüş alanından çıkacak ve 2028'e kadar tekrar görünmeyecek.

Son 115 yıl içinde Dünya'ya çarpan en son asteroit, Sibirya üzerinde patlayan 40 metre çapındaki uzay kayasıydı. Tunguska Etkisi olarak bilinen bu olayda, görgü tanıkları gökyüzünde büyük bir ateş topu gördüklerini ve şiddetli bir patlama sesi duyduklarını bildirmişti.

66 milyon yıl önce ise, 10-15 kilometre genişliğindeki dev bir asteroit Meksika'daki Yucatán Yarımadası'na çarpmış ve dinozorların neslinin tükenmesine yol açan gezegensel bir yıkıma neden olmuştu.