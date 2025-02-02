2032'de Dünya'ya Çarpma İhtimali Yüzde 1.33 Olan Asteroid Keşfedildi! - Son Dakika
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2032'de Dünya'ya Çarpma İhtimali Yüzde 1.33 Olan Asteroid Keşfedildi!

NASA, yeni tespit edilen ve 2024 YR4 adı verilen bir asteroidin sekiz yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 1.33 olduğunu duyurdu. Düşük bir olasılık gibi görünen bu rakam şimdiye kadarki en yüksek çarpma olasılıklarından biri olarak öne çıktı.

02.02.2025 19:51
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) bağlı 'Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi', geçen yıl tespit edilen 2024 YR4 isimli asteroidin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığını mercek altına aldı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK OLASILIK

2024 YR4'nin 8 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 1.33 olduğu sonucuna ulaşılırken bu oran düşük bir olasılık gibi görünse de şimdiye kadarki en yüksek çarpma olasılıklarından biri olarak öne çıkıyor.

100 METRE GENİŞLİĞİNDE

Söz konusu gök cismi 2024 YR4 ilk olarak 27 Aralık 2024'te Şili'deki Río Hurtado teleskobu tarafından tespit edilirken boyutlarının ise 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

50 KİLOMETRELİK ALANDA HASAR BIRAKABİLİR

Öte yandan, gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceğini ön görüyor. Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

YÖNÜ DEĞİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenilmeye devam edileceği ve çarpma ihtimaline karşı ise asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağı kaydediliyor.

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2032'de Dünya'ya Çarpma İhtimali Yüzde 1.33 Olan Asteroid Keşfedildi! - Son Dakika

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