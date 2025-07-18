241 kişinin öldüğü kazada yeni detay: Motorlara yakıt kesilmiş

Hindistan'da 241 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Air India'nın Ahmedabad kentinde geçtiğimiz ay düşen 171 sefer sayılı uçağına ilişkin kara kutu kayıtları, kaptan pilotun kalkıştan hemen önce uçağı yardımcı pilota teslim ettiğini ortaya koydu.

İtalyan basını Corriere della Sera'nın Batılı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kaptan Sumeet Sabharwal, kalkıştan önce yardımcı pilot Clive Kunder'a "Uçak senin ellerinde" dedi. Havacılık uzmanlarına göre, yardımcı pilotun kalkışı yönetmesi olağan dışı bir durum değil ancak bu, kaptana "rahatsız edilmeden" hareket etme imkânı sağlamış olabilir.

UÇAK KALKIŞTAN 30 SANİYE SONRA DÜŞTÜ

Uçak, 13.38'de havalandı ve yalnızca 30 saniye havada kalabildi. Ardından güç kaybederek yerleşim bölgesine çakıldı. Kazada uçakta bulunan yolculardan sadece biri sağ kurtulurken, yerdeki 19 kişi de yaşamını yitirdi.

YAKIT KESİLMİŞ, KABİNDE PANİK YAŞANMIŞ

Kazayla ilgili Hindistan Hava Kazalarını Araştırma Bürosu tarafından yayımlanan ön rapor, faciaya yol açan teknik detayı da gözler önüne serdi. Rapora göre, kalkıştan hemen önce uçaktaki iki yakıt düğmesi "Çalışma (Run)" konumundan "Kesme (Cutoff)" konumuna alınarak motorlara giden yakıt kesildi. Bu ani müdahale sonrası kabinde panik yaşandı, görevliler düğmeleri eski haline getirmeye çalıştı.

Kayıtlara göre, yardımcı pilot Kunder, kaptana defalarca "Neden motorları kapattın?" diye sordu. Kaptanın ise ilk tepkisi "Ben yapmadım" yönünde belirsiz bir yanıt oldu. ABD'li yetkililerin ön değerlendirmelerine göre, ses kayıtları kaptan pilotun motorlara giden yakıtı kestiğini gösteriyor.

KASIT MI, HATA MI? BAKANLIK TEMKİNLİ

Raporda kaptanın bu eylemi bilinçli mi yoksa kazara mı yaptığına dair bir yorum yer almadı. Hindistan Sivil Havacılık Bakanı ise kamuoyuna "Sonuçlara varmadan önce nihai raporu bekleyin" çağrısında bulundu.

Kazayla ilgili kapsamlı nihai raporun önümüzdeki yıl yayımlanması bekleniyor.