27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti

27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 02.10.2023 16:03

Oklahoma'da bir havalimanında çim biçen 27 yaşındaki Samantha Hayes, iniş yapan bir uçağın kanadı tarafından çarpılarak hayatını kaybetti. Pilot James Baxter, çarpışmayı engellemeye çalışsa da Hayes'e çarptı.

Oklahoma'da küçük bir havalimanında çim biçerken bir uçağın çarpması sonucu 27 yaşındaki üç çocuk annesi Samantha Hayes hayatını kaybetti.

27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti

Samantha Hayes, 27, 1972 yapımı Bananza A36 tipi uçağın iniş sırasında kanadının kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

70 yaşındaki pilot James Baxter, iniş sırasında çim biçenHayes'i son anda fark etti. Çarpmamak için uçağı yukarı doğru havalandırmasına rağmen uçağın kadınıHayes'e çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri,Hayes'in uçka kanadının kafasına çarptığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hayes'nin havalimanı personeliolup olmadığınıbilinmiyor.

Pilot olan Baxter ise yaralanmadı. ı Bananza A36 tipi uçakları 65 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabiliyor.

Baxter hakkında daha fazla bilgi verilmedi ve aleyhine herhangi bir soruşturma açılmadı.

27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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