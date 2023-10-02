27 yaşındaki kadın çim biçtiği sırada iniş yapan uçak kanadının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti

Oklahoma'da küçük bir havalimanında çim biçerken bir uçağın çarpması sonucu 27 yaşındaki üç çocuk annesi Samantha Hayes hayatını kaybetti.

Samantha Hayes, 27, 1972 yapımı Bananza A36 tipi uçağın iniş sırasında kanadının kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

70 yaşındaki pilot James Baxter, iniş sırasında çim biçenHayes'i son anda fark etti. Çarpmamak için uçağı yukarı doğru havalandırmasına rağmen uçağın kadınıHayes'e çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri,Hayes'in uçka kanadının kafasına çarptığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayes'nin havalimanı personeliolup olmadığınıbilinmiyor.

Pilot olan Baxter ise yaralanmadı. ı Bananza A36 tipi uçakları 65 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabiliyor.

Baxter hakkında daha fazla bilgi verilmedi ve aleyhine herhangi bir soruşturma açılmadı.