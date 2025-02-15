270 kiloluk sirk ayısı sahibinden korkunç b ir şekilde intikam aldı - Son Dakika
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Dünya

270 kiloluk sirk ayısı sahibinden korkunç b ir şekilde intikam aldı

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Rusya'nın Olonets kentinde Anshlag gezici sirkinde 270 kiloluk sirk ayısı Yashka, gösteri sırasında bakıcısına saldırdı. Seyircilerin başta bunu gösterinin bir parçası olduğunu düşündüğü olayda, ayının bakıcısına vahşice saldırması ve diğer çalışanların müdahale etmesiyle panik yaşandı. Sirk yönetimi, saldırının nedeninin seyircilerin telefon flaşlarını kapatmayı reddetmesi olduğunu iddia etti.

15.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:39
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Rusya'nın Olonets kentinde, Anshlag gezici sirkinde korkunç anlar yaşandı. 270 kiloluk sirk ayısı Yashka, gösteri sırasında bakıcısına saldırdı. 16 yaşındaki ayı, 'Çarpık Bacaklı ve El Arabası' gösterisi sırasında aniden kontrolden çıktı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, başlangıçta seyirciler bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşündü. Ancak ayının bakıcısı Ruslan Solodyuk'a vahşice saldırması ve diğer çalışanların müdahale etmesiyle paniğe kapılan izleyiciler, çadırı terk etmeye başladı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden Galina Gurieva, "Ayının büyüklüğüne rağmen seyircilerin güvenliği için hiçbir bariyerin olmaması şok ediciydi" dedi. Sirk yönetimi ise saldırının nedeninin, seyircilerin telefon flaşlarını kapatmayı reddetmesi olduğunu öne sürdü.

Bakıcı Solodyuk, ayının yaşlılık ve eklem ağrıları nedeniyle huzursuz olduğunu ve son turnesinde olduğunu belirtti. Elektroşok cihazıyla sakinleştirilen Yashka, bir süre daha arena içinde çılgınca dolaşarak seyircileri korkutmaya devam etti.

Rusya'da sirk gösterilerinde kullanılan ayılar genellikle boyunlarından zincirlenip numaralar yapmaya zorlanıyor. Bu olay, vahşi hayvanların sirklerde kullanılması tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, doğal yaşam alanlarından koparılan hayvanların stres altında saldırganlaşabileceğine dikkat çekiyor.

270 kiloluk sirk ayısı sahibinden korkunç b ir şekilde intikam aldı
270 kiloluk sirk ayısı sahibinden korkunç b ir şekilde intikam aldı

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Son Dakika Dünya 270 kiloluk sirk ayısı sahibinden korkunç b ir şekilde intikam aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Burcu Palaz:
    hiç üzülmedim yalan yok hayvanlar sizin eğlence aracınız degil 23 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    asıl hayvan o hayvana bunları yaşatanlar 16 2 Yanıtla
  • Berk Man:
    öyle vahşice eğitiliyorlar ki az bile yapmış, hayvanlar oyuncak değildir . 12 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    patine kurban.. sirk diye bir sey olmamali.. 10 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    ÇOK İYİ OLMUŞ ELLERİN DERT GÖRMESİN AYI KARDEŞ ! 6 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gitmeyin, zarar edince kapatmak zorunda kalırlar ve hayvanlarda kurtulur. Çocuk sevindirmek için başka eğlenceler bulun, hayvanlara eziyet edilen herşey yasaklanmalı. Siz bu hayvanların nasıl işkence ile evcileştirildiğini görseniz küfür edersiniz. 0 0 Yanıtla
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