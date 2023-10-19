 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika

3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Son Güncelleme: 19.10.2023 09:30

İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilirken, bu sabah itibarıyla Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilirken, milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

HASTANE KATLİAMINDA 471 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dün akşam Gazze'de hastaneyi hedef alan kanlı saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, Türkiye de harekete geçti.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."

3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

TÜRKİYE'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

3 günlük milli yas ilan edilmesi sonrası yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

MİLLİ YASTA NELER OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

EN SON 6 ŞUBAT'TA İLAN EDİLMİŞTİ

Ülkemizde en son 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Filistin, İstanbul, Türkiye, İsrail, Gazze, Yaşam, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:25 3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
09:23 Arda Güler'in en büyük sorunu tespit edildi! Real Madrid hemen özel program hazırladı
09:04 Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz
09:03 Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak
08:38 74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı
08:33 ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti
08:28 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
08:14 "Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı
08:01 Hastane katliamına sessiz kaldığı için tepki çeken İsrail asıllı şarkıcı Linet, sessizliğini bozdu
07:29 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 09:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: 3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement