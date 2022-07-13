38 derecenin üzerindeki sıcaklıktaki arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk, boğularak öldü

ABD'de meydana gelen olay, duyanları adeta kahretti. Elde edilen bilgilere göre Kuzeybatı 173. Cadde'deki bir okulda çalışan 42 yaşındaki Menachem Mendel Tauber, işe giderken yanına aldığı oğlunu arabada unuttu.

SICAKLIK 35 DERECENİN ÜZERİNDEYDİ

Bu sırada kentteki sıcaklık da nemle birlikte 38 derecenin üzerindeydi. Kapalı olan aracın içindeki sıcaklığın daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Çırpınışlarını uzun süre kimsenin duymadığı 3 yaşındaki Shalom Tauber, arabanın içerisinde nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan çocuğun öldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin verdiği ifadenin ardından Miami Gardens Polis tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, 42 yaşındaki babanın, olayı doğruladığını ve çocuğun kendileri tarafından arabada unutulduğunu söylediğini aktardı.

ADLİ TIP'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Miami-Dade Adli Tıp Uzmanı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuğun ellerinde ya da bacaklarında herhangi bir morluk bulmadıklarını belirterek, küçük çocuğun nefessiz kalarak can verme ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.