4 genç TikTok videosu çekmek isterken canından oldu
Avusturya'da TikTok için video çekmek isteyen 4 genç, hareket halindeki trenin üstündeyken yaklaşık 50 km/saat hızla köprüye çarparak hayatını kaybetti. Gençlerin hayatını kaybettiği kazaya ait video, arkadaşları tarafından paylaşıldı.
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3.11.2024 08:33:47. #1.12#
SON DAKİKA: 4 genç TikTok videosu çekmek isterken canından oldu - Son Dakika
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