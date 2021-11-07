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43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Sheila Jerotich, erkeklerde Victor Kiplangat kazandı - Son Dakika
BBC

43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Sheila Jerotich, erkeklerde Victor Kiplangat kazandı

07.11.2021 12:35
43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Sheila Jerotich, erkeklerde Victor Kiplangat kazandı

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştiriliyor.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştiriliyor.

Maratonu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

Maratonun İstanbul'a şans getirmesini dileyen İmamoğlu, "Dünya'nın en güzel coğrafyasında iki kıtayı birleştiren başka eşi benzeri olmayan muazzam bir koşuya eşlik etmeniz bizi çok mutlu ediyor. Ellinci yılına doğru giden bu koşuyu başlatanlara minnet duyuyoruz" dedi:

"2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a almak istiyoruz. Devletimiz, milletimiz ve şehrimizle her bileşenle Olimpiyatların bu şehirle buluşacağını biliyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun göğüs numarasının "1923", Akşener'in "2023", İmamoğlu'nun "34" olması ise dikkat çekti.

İstanbul Maratonu saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışı ile başladı.

Organizasyonda, 09.00'da 42K Elitler ve 42K yarışının startı verildi. 15K koşusunun başlangıcı 09.15'te yapıldı. Organizasyonda halk koşusunun startı ise 09.45'te verildi.

40 bin kişin katılım gösterdiği organizasyonda geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu bu yıl yapılıyor.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Organizasyonda 42,195 kilometrelik maratonda köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında son bulacak.

15 kilometre koşusunda ise atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde tamamlanacak.

43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Sheila Jerotich, erkeklerde Victor Kiplangat kazandı

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Son Dakika Dünya 43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Sheila Jerotich, erkeklerde Victor Kiplangat kazandı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: 43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Sheila Jerotich, erkeklerde Victor Kiplangat kazandı - Son Dakika
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