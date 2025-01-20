İsrail ile Hamas arasında 471 gün sonra imzalanan ateşkes dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Refah'a dönen bir Gazzeli memleketinin toprağını yediği görüntüler yürekleri dağladı. Şahıs sevinç anlarında "Yemin ederim bu tarif edilemez bir duygu, yemin ederim" ifadelerini kullandı.
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20.01.2025 10:21:53. #1.11#
SON DAKİKA: 471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi - Son Dakika
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