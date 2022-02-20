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500 DEAŞ'lının öldürüldüğü cezaevi isyanının ardından ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi - Son Dakika

500 DEAŞ'lının öldürüldüğü cezaevi isyanının ardından ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi

20.02.2022 08:13
500 DEAŞ'lının öldürüldüğü cezaevi isyanının ardından ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi

Suriye Haseke'de en az 500 mahkumun DEAŞ'lı diye öldürüldüğü kanlı cezaevi isyanının ardından ABD, DEAŞ'a karşı üstünlük sağladığı bahanesiyle PKK'ya 10'a yakın M2A3 Bradley zırhlı araç daha gönderdi. İlk sevkiyat önceki gün yapılırken, "yarı tank" olarak adlandırılan zırhlı araçları muharebeye hazır hale getirmek için çalışmalar yapan Yarbay Dan Leard, "Bradleylere karşı koyabilecek hiçbir şey yok. DEAŞ'a karşı mücadelede ortaklarımıza büyük güven veriyor" dedi.

Suriye'nin Haseke şehrinde en az 500 mahkumun DEAŞ'lı diye öldürüldüğü kanlı cezaevi tiyatrosunun altından, terör örgütü PKK'ya yeni destek çıktı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, cezaevi baskınında DEAŞ'a karşı üstünlük sağladığı gerekçesiyle PKK'nın hizmetine sunduğu M2A3 Bradley zırhlı araçların sayısını arttırma kararı aldı.

10'A YAKIN PALETLİ ZIRHLI ARAÇ GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda ilk sevkiyat önceki gün yapıldı. PKK'nın işgali altındaki bölgeye "yarı tank" olarak da adlandırılan 10'a yakın paletli zırhlı araç gönderildi.

DEAŞ BAHANESİNE SIĞINDILAR

Sevkiyata ilişkin görüntüler sözde DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından yayınlandı. Görüntülerde ABD askerlerinin çok sayıda zırhlı aracı muharebeye hazır hale getirmek için çalışmalar yaptığı görüldü. Sevkiyata ilişkin sözde koalisyonun komutanlarından Yarbay Dan Leard da açıklama yaptı. Leard, bölgeye gönderilen zırhlı araçların, DEAŞ'ı kalıcı olarak alt etme arzusunun göstergesi olduğunu iddia etti.

"DEAŞ'A KARŞI MÜCADELEDE ORTAKLARIMIZA BÜYÜK GÜVEN VERİYOR"

Daha önceden gönderilen zırhlı araçların Haseke'deki cezaevi çatışmaları sırasında çok caydırıcı görevler üstlendiğini öne süren Yarbay Leard, "Bradleylere karşı koyabilecek hiçbir şey yok. DEAŞ'a karşı mücadelede ortaklarımıza büyük güven veriyor" dedi.

SDG'Yİ DESTEKLEMEK İÇİN GÖNDERMİŞLER

Yeni Şafak'ın haberine göre zırhlıların, PKK'lı teröristlerden oluşan SDG'yi desteklemek için gönderildiğini aktaran Leard, "Bu yetenek, ortak güçlerimize tehdide karşı açık bir avantaj sağlayan hayati derecede korunan ateş gücü sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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500 DEAŞ'lının öldürüldüğü cezaevi isyanının ardından ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi 500 DEAŞ'lının öldürüldüğü cezaevi isyanının ardından ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi Balıkesir'deki üst geçide şehidin ismi verildi Balıkesir'deki üst geçide şehidin ismi verildi ABD askerleri ile YPG/PKK'li teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor ABD askerleri ile YPG/PKK'li teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor

Suriye, DEAŞ, PKK, ABD, Dünya, Son Dakika

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