53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı

Endonezya'nın kuzeybatısındaki Aceh bölgesinde bulunan Kutacane Cezaevi'nden 53 mahkum firar etti. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre olay, 10 Mart sabahı kahvaltı saatinde gerçekleşti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, mahkumlar kahvaltı için sıraya girdikleri sırada ani bir hareketle cezaevinin ana kapısını kırarak kaçmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, firar eden mahkumların cezaevi çatısı üzerinden koşarak çevredeki pazaryerinden geçtikleri ve satıcıların tezgahlarının üzerinden atladıkları görülüyor.

Endonezya Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, firar eden 53 mahkumdan 21'inin ya kendi istekleriyle teslim olduğu ya da düzenlenen operasyonlarla yakalandığı bildirildi. Diğer 32 mahkum ise Çarşamba günü itibariyle hala aranıyor.

Aceh Bölge Cezaevi Müdürü Ahmad Rizal, basına yaptığı açıklamada firara neden olan faktörlerden birinin aşırı kalabalık olduğunu belirtti: "Kutacane Cezaevi maksimum 100 mahkum kapasitesine sahip, ancak şu anda içeride 368 kişi bulunuyor. Bu durum hem güvenlik hem de yaşam koşulları açısından ciddi sorunlar yaratıyor."

Bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Yerel polis şefi, halktan firari mahkumlar hakkında bilgi sahibi olanların en yakın polis merkezine başvurması çağrısında bulundu. Soruşturma kapsamında cezaevi yöneticileri ve görevliler hakkında da idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Endonezya'da son yıllarda cezaevlerindeki aşırı kalabalık ve kötü koşullar nedeniyle benzer firar olayları yaşanmıştı.