533 metre uzunluğundaki köprü çöktü: 2 ölü, 10 kayıp

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Özgür Özel\'den iktidara HTŞ uyarısı: Yeni bir felaket olur

Brezilya'da yaşanan korkunç kazada, 533 metre uzunluğundaki bir köprünün çökmesiyle bir asit tankeri ve 6 araç nehre düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden haber alınamıyor.

Kuzeydoğu Brezilya'da Aguiarnopolis ve Estreito kentlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nde meydana gelen felaket, sülfürik asidin suya karışması nedeniyle çevre felaketi endişesi de yarattı.

Yerel meclis üyesi Elias Junior tarafından çekilen görüntülerde, bir kamyonetin son anda durarak çöken yoldan kurtulduğu görülüyor. Bir arkadaşıyla köprüdeki çatlakları incelemeye giden Junior, yapı çökerken kaçmayı başardı. Junior daha sonra, "Arkadaşım olmasaydı, bugün hayatta olmayabilirdim. İnsanlar her zaman köprünün ne kadar kötü durumda olduğundan şikayet ediyordu" dedi.

Nehre düşen araçlar arasında iki motosiklet, üç kamyon ve bir otomobil bulunuyor. Yetkililer, kamyonlardan birinin sülfürik asit taşıdığını doğruladı ve güvenlik endişeleri nedeniyle kurtarma çalışmaları durduruldu.

Kazada motosiklet kullanan 25 yaşında bir kadın ve 46 yaşında bir erkek hayatını kaybetti. Sekiz yetişkin ve 3 ile 11 yaşlarında iki çocuktan haber alınamıyor. Bir kişi kırık bacakla kurtarıldı.

1961'de açılan ve hiç yenilenmediği belirtilen köprünün çökmesi, Brezilya'daki altyapı sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Aynı gün içinde ülkede yaşanan diğer kazalarda da 41 kişi otobüs kazasında, 10 kişi ise uçak kazasında hayatını kaybetti.

Yetkililer, Tocantins Nehri ekosistemine yönelik hasarı değerlendirmeye çalışırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başkent Brasília'yı kuzey kenti Belém'e bağlayan önemli bir güzergahta yer alan köprünün çökmesi, ülkedeki altyapı denetimlerine yönelik sert eleştirilere neden oldu.