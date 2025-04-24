ABD Jeoloji Merkezi verilerine göre; Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddette hissedildi.
Deprem Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 6, Küçükçekmece'de 5.7, Başakşehir'de 4.9, Beşiktaş ve Kadıköy'de 4.3, Pendik'te 4.2 ve Şile'de 3.8 şiddetinde hissedildi.
Habertürk'te yer alan habere göre; ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.
İşte İstanbul'un ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti:
Arnavutköy - 4.6
Ataşehir - 4.5
Avcılar - 5.9
Bağcılar - 4.8
Bahçelievler - 4.8
Bakırköy - 4.9
Başakşehir - 4.9
Bayrampaşa - 4.5
Beşiktaş - 4.3
Beykoz - 4.1
Beylikdüzü - 6.1
Beyoğlu - 4.3
Büyükçekmece - 6
Çatalca - 5
Çekmeköy - 4.1
Esenler - 4.9
Esenyurt - 6
Eyüpsultan - 4.3
Fatih - 4.5
Gaziosmanpaşa - 4.8
Güngören - 4.8
Kadıköy - 4.3
Kağıthane - 4.2
Kartal - 3.9
Küçükçekmece - 5.2
Maltepe - 4.1
Pendik - 4.2
Sancaktepe - 4.1
Sarıyer 4.4
Silivri - 5.5
Sultanbeyli - 4.1
Sultangazi - 4.8
Şile - 3.8
Şişli - 4.3
Tuzla - 4.2
Ümraniye - 4.6
Üsküdar - 4.2
Zeytinburnu - 4.7
Son Dakika › Dünya › 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste - Son Dakika
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