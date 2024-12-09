6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor - Son Dakika
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Dünya

6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor

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Ispart'a'da Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile birlikte 5 askerimizin şehit olduğu kazada kullanılan UH-1 helikopterleriyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. ABD yapımı helikopterlerin Türkiye'de daha önce de çok sayıda kazaya karıştığı öğrenildi.

09.12.2024 14:53
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Türkiye, haftanın ilk gününde şehit haberiyle sarsıldı. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri bir helikopter düştü. Kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve 5 askerimiz şehit oldu.

SABIKASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Toplamda 6 askerimizin şehit olduğu olayda düşen 1956 ABD yapımı UH-1 helikopterinin Türkiye'de daha önce de kazaya karıştığı ortaya çıktı.

5 SENE ÖNCE İSTANBUL'A DÜŞMÜŞTÜ

Daha önce Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da kullanılan UH-1 tipi helikopter, 12 Şubat 2019'da İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düşmüştü. Yerleşim birimine düşen helikopterde bulunan dört asker şehit olmuştu.

UH-1'LER VİETNAM SAVAŞI'NDA KULLANILMIŞTI

Birçok ülke tarafından kullanılmaya devam eden ve Vietnam savaşının simgelerinden olan UH-1'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış.

6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor

ABD ORDUSU 1959 KULLANMAYA BAŞLADI 2004'TE BIRAKTI

İlk uçuşunu 22 Ekim 1956'da yapan UH-1'ler 1959 yılında ABD ordusunun hizmetine girdi. Son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1'lerin o yıl üretim hattı kapandı. ABD, Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1'leri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı. Türkiye'de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı.

O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002 - Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda ikisi ağır altı askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 - Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada beş asker şehit oldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. Üç askeri personel şehit oldu.

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu beş subay şehit oldu.

26 Kasım 2018 - İstanbul'da 26 Kasım 2018 tarihinde 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.

11 Şubat 2019 - İstanbul Çekmeköy'de askeri bir UH-1 tipi helikopter site içerisine, çocuk parkı yakınına düştü. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı asker şehit oldu.

UH-1 HELİKOPTERİ İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

Helikopterin özellikleri şöyle:

  • Yüksüz ağırlık: 2 bin 363 kilogram
  • En yüksek kalkış ağırlığı: 4 bin 309 kilogram
  • Uzunluk
  • Gövde: 12,77 m
  • Tamamı (rotorla): 11.62 m
  • Yükseklik: 4,42 m
  • Rotor çapı: 14,63 m
  • Mürettebat: 1-2
  • Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya altı sedye
  • En Yüksek Hız: 204 km/sa.
  • Hizmet Tavanı: 3 bin 840 m
  • Uçuş Yüksekliği: 4 bin 280 m
  • Menzil: yaklaşık 510 km
6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor

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Son Dakika Dünya 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor - Son Dakika


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