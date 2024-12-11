60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı

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Londra'nın Ilford bölgesinde dün öğleden sonra meydana gelen şiddetli patlamada bir ev kullanılamaz hale geldi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Patlama, saat 16:09'da Ley Street'teki sıra evlerden birinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, patlamanın etkisiyle evin çatısı uçtu, cam ve tuğlalar yoldan geçen araçların üzerine savruldu.

Bölgeye 8 itfaiye aracı ve 60 itfaiyeci sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına 32 metre yüksekliğinde özel merdiven ve drone kullanarak müdahale etti. İki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye İstasyon Komutanı Darren McTernan, "Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Soruşturma süresince bölgede kalacağız" dedi.

Londra Ambulans Servisi, olayda yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Polis, patlamanın nedenini araştırıyor. Güvenlik gerekçesiyle Ley Street trafiğe kapatıldı. Yetkililerin bölge sakinlerinden alana yaklaşmamaları yönündeki uyarıları devam ediyor.