60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı

Geniş Video İzle

Londra'nın Ilford bölgesindeki bir evde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 2 kişi yaralandı ve ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen 60 itfaiyeci ve 8 itfaiye aracı, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın nedenini araştırıyor. Ley Street, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

11.12.2024 10:36  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'nın Ilford bölgesinde dün öğleden sonra meydana gelen şiddetli patlamada bir ev kullanılamaz hale geldi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Patlama, saat 16:09'da Ley Street'teki sıra evlerden birinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, patlamanın etkisiyle evin çatısı uçtu, cam ve tuğlalar yoldan geçen araçların üzerine savruldu.

Bölgeye 8 itfaiye aracı ve 60 itfaiyeci sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına 32 metre yüksekliğinde özel merdiven ve drone kullanarak müdahale etti. İki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye İstasyon Komutanı Darren McTernan, "Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Soruşturma süresince bölgede kalacağız" dedi.

Londra Ambulans Servisi, olayda yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Polis, patlamanın nedenini araştırıyor. Güvenlik gerekçesiyle Ley Street trafiğe kapatıldı. Yetkililerin bölge sakinlerinden alana yaklaşmamaları yönündeki uyarıları devam ediyor.

60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı
60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı
60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı
60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı
60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı

Haberler.com Özel, 3-sayfa, Güncel, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: 60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği sırada yanan ev, bomba gibi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.