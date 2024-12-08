61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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Dünya

61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

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Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde çökertmesinin ardından ülkede değişim dalgası ise bayraktan başladı. Esad'ın ülkeden kaçışının ardından Suriye Bayrağı gönderden indirilerek yerine muhaliflerce iç savaşın başlarında kullanılan 3 yıldızlı bayrak asıldı.

08.12.2024 11:35
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Suriye'de Beşar Esad Rejimi bir hafta süren çatışmaların ardından bu sabah saatlerinde düştü. Muhalifler Şam'a girerken muhaliflerin bayrağı olarak bilinen yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşan ve merkezinde üç kırmızı yıldız bulunan bayrak şehrin her noktasında açılmaya ve gönderlere çekilmeye başlandı.

3 YILDIZLI BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla beraber muhaliflerin kullandığı bayrak meydanlarda göndere çekildi. İlk olarak 1932'de kabul edilen bayrak; 2012'de muhalifler tarafından yeniden kabul edilmişti.

61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Savaş ve Çatışma, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Meta Bouwen:
    Darısı Selanik’ten gelip 100 yildir milletin kanını emenlere!!! 41 79 Yanıtla
  • Fatma Topaç:
    Darısı selanikden gelenlerin başına inşallah 30 63 Yanıtla
  • Mehmet Özgün:
    SİZ BÖYLE YAZDIKÇA SELANİKTEN GELEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN BİR KEZ DAHA NE KADAR BÜYÜK BİR ADAM OLDUGUNU ANLIYORUM. ÖLÜMÜNDEN 90 YIL SONRA BİLE DİLLERDE 45 13 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hadin bakalım bu kadar misafirlik yeter uzun bile oldu 41 3 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    madem her şey istenildiği gibi oldu yarın suriyelileri yollamaya başlayalım ve bir ay içinde bunu nihayetine kavuşturalım 9 3 Yanıtla
  • Hasan Ceylan:
    Bu Selanik yazanların çoğu Suriyeli işçi çalıştırdıkları için normal derim işçilik ucuz köle gibi çalıştır sigorta yok 4 1 Yanıtla
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