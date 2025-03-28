7,7\'lik deprem anında metrolar beşik gibi sallandı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldiğini duyurdu.

ONLARCA BİNA YERLE BİR OLDU

Çin, Hindistan ve Tayland'da da hissedilen deprem sırasında onlarca bina yerle bir olurken Bangkok'ta metrelerce yükseklikteki dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu.

HAVUZ SULARI METRELERCE YÜKSEKTEN AKTI

7.7'lik deprem anını cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşların istasyonda bekledikleri sırada metroların beşik gibi sallandığı, gökdelenlerin metrelerce yükseklikteki katlarında yer alan havuzların sularının aşağıya aktığı görüldü.