 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Savaşın kazananı yoktur! İşte 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı - Son Dakika

Savaşın kazananı yoktur! İşte 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı

Son Güncelleme: 02.11.2023 15:43

Gazze'ye yönelik operasyonlarına devam eden İsrail ordusu bölgede ağır kayıplar yaşıyor. İsrail Ordu Sözcüsü, 7 Ekim'den bu yana 332 İsrail askeri hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail sınırlarından girerek düzenlediği operasyon ve ardından İsrail'in misillemesiyle tetiklenen savaşta İsrail ordusu ağır kayıplar yaşadı. Ordu Sözcüsü Hagari, 27 günde 332 askerlerinin öldüğünü duyurdu.

GAZZE'DE 9 BİNDEN FAZLA İNSANI KATLETTİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri bile vurmuş; yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bine yükseldiğini açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 300'Ü GEÇTİ

İsrail ordusu bir yandan da tanklarıyla karadan Gazze'ye sızma operasyonu gerçekleştiriyor. Ancak burada Kassam Tugayları'nın direnişiyle karşılaşan İsrail ordusu, ağır kayıplar verdi. Ülkede büyük şok yaratan gelişmelerin ardından İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, son gelişmeleri aktardı. Hamas'ın elindeki esir sayısının 242'ye yükseldiğini belirten Hagari, "7 Ekim'den bu yana 332 askerimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.405, yaralananların sayısı ise 5.431 oldu.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşın kazananı yoktur! İşte 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Ekonomik krize dikkat çeken Demet Akalın, kızına 10 bin liralık oyuncak bebek aldı
17:07 Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, TikTok'ta yaptığı 29 Ekim yayınında 1 milyon lira kazandı
16:52 Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları emniyetin önünde sergilenmeye başladı
16:42 Ankara Barosu'nun LGBT+ etkinliğine tepki gösteren avukatın görevleri elinden alındı
16:19 Öğretmenlerine meslek hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yaptılar
16:17 Batı Şeria'da İsrail askerleri pusuya düşürüldü
16:15 Konserde çılgınca dans eden İrem Derici'nin arkasındaki Fenerbahçeli futbolcuların tavırları olay oldu
15:58 İsrail kana doymuyor! 3 mülteci kampını birden bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var
15:57 Savunması da olay kadar garip! Oğlu ile gelininin odasına gizli kamera yerleştirdi
15:56 8 sevgilisi var 10 kez evden kaçtı! Eş, 11. kez dönmesi için Zahide Yetiş'in programında yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 17:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: Savaşın kazananı yoktur! İşte 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement