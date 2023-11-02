Savaşın kazananı yoktur! İşte 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı

İsrail 3 mülteci kampını birden vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail sınırlarından girerek düzenlediği operasyon ve ardından İsrail'in misillemesiyle tetiklenen savaşta İsrail ordusu ağır kayıplar yaşadı. Ordu Sözcüsü Hagari, 27 günde 332 askerlerinin öldüğünü duyurdu.

GAZZE'DE 9 BİNDEN FAZLA İNSANI KATLETTİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri bile vurmuş; yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bine yükseldiğini açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 300'Ü GEÇTİ

İsrail ordusu bir yandan da tanklarıyla karadan Gazze'ye sızma operasyonu gerçekleştiriyor. Ancak burada Kassam Tugayları'nın direnişiyle karşılaşan İsrail ordusu, ağır kayıplar verdi. Ülkede büyük şok yaratan gelişmelerin ardından İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, son gelişmeleri aktardı. Hamas'ın elindeki esir sayısının 242'ye yükseldiğini belirten Hagari, "7 Ekim'den bu yana 332 askerimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.405, yaralananların sayısı ise 5.431 oldu.