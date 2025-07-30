8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar - Son Dakika
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8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

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8.8\'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
30.07.2025 07:56
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8.8\'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
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Rusya'da Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaştı. Bölgelerden halk tahliye edilirken Rusya'nın Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmı tsunami nedeniyle sular altında kaldı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaştı. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi.

RUSYA'DA BİR ŞEHİR SULAR ALTINDA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

1952'DEN BERİ BİR İLK

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle gece 3 sularında Kamçatka'daki depremin 8,8 büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR YAŞANABİLİR

Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.,

"HALK TAHLİYE EDİLDİ"

Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı. Durumun kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm görevlilerin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sahalin Bölgesi yetkililerinin Severo-Kurilsk'teki depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için seferber olduğu kaydedildi.

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

TSUNAMİ DALGALARI JAPONYA'YA ULAŞTI

İlk tsunami dalgaları Japonya kıyılarına da ulaştı. Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi. Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı. 11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

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Son Dakika Dünya 8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bingöl 0112:
    Gazze'de de hergun canlar veriliyo. Onları da haber yapalim. Kac bebek öldü kaç anne öldü. O mazlumlarin ahı yeryüzünde yaşayan her canlıdan sorulacak ben buna inanıyorum. 72 12 Yanıtla
    Taylan Özgür:
    ülkede ölü yok yanlız 4 0
    Taylan Özgür:
    sendeki 50 bin kişi neden öldü derlerse ? 3 0
  • Taylan Özgür:
    putin millete i ban atmış ölmeyenler para yollasın demiş şaka la şaka tayyipmi herkes 27 39 Yanıtla
    78908900:
    Tayyip iban atmış durumu olandan istemiş.Sizinkiler gibi zorla rüşvet almamış Taylannnn ,hırsız sizden itirafcı sizden suçlu tayyip mi Taylannnn , 2 8
    Taylan Özgür:
    durumu olandan istemiş ha deprem oldu diye deli dumrul vergisi aldı lan 4 kez MTV ödedik hödük adını yaz önce gt kılı 4 0
  • Okan Demircan:
    Allahın gazabı mı diyelim 13 25 Yanıtla
    Taylan Özgür:
    bişey olmamışki allah seni daha çok vurdu 5 1
  • Melih Özke:
    Taylan bişey derdim dua et yasak burda 4 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sorsan biz muslumaniz onlar kâfir. kaçak yapı bizde, sahtekar bizde, faiz bizde, torpille işe alma bizde, hırsızlık bizde, devletin malını talan etme bizde, zina bizde kumar bizde alkol bizde, var oğlu var hepsi bizde ssag olsun iktidar 22 yılda ülkeyi gavurdan kötü etti 8 2 Yanıtla
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