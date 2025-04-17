80 yaşındaki kadın, pencere temizlerken 6. kattan araçların üzerine düştü - Son Dakika
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Dünya

80 yaşındaki kadın, pencere temizlerken 6. kattan araçların üzerine düştü

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Rusya'da 80 yaşındaki bir kadın, apartmanın 6. katından düşerek bir arabanın üzerine çarptı ancak kazadan yara almadan kurtuldu. Kadın, evinin pencerelerini temizlerken dengesini kaybederek düştü. Çarpma anında arabanın tavanı göçtü ve ön camı tamamen parçalandı. Kadın, düşmesine rağmen çarpmanın hemen ardından kendi başına ayağa kalktı ve ambulans gelene kadar etraftaki kişilerle konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.04.2025 14:09  Güncelleme: 14:17
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Rusya'da yaşanan şaşırtıcı bir olayda, 80 yaşındaki bir kadın apartmanın 6. katından düşerek bir arabanın üzerine çarptı, fakat inanılmaz bir şekilde kazadan yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yaşlı kadının yüksek bir mesafeden düşerek büyük bir şiddetle bir Hyundai marka otomobilin üzerine indiği görülüyor. Çarpma anında arabanın tavanı göçtü ve ön camı tamamen parçalandı.

Edinilen bilgilere göre, yaşlı kadın evinin pencerelerini temizlerken dengesini kaybederek boşluğa düştü. Ancak olayın en şaşırtıcı yanı, bu kadar yüksekten düşmesine rağmen, kadının çarpmanın hemen ardından hiçbir şey olmamış gibi kendi başına ayağa kalkması oldu.

Görüntülerde kadının arabadan kalktığı, etraftakilerden yardım istediği ve normal bir şekilde yürüdüğü görülüyor. Yaşlı kadın, ambulans gelip onu hastaneye götürene kadar olay yerindeki kişilerle konuşabilecek durumdaydı.

Arabası hasar gören mal sahibi yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada: "Pencereden baktığımda onu arabamın üzerinde yatarken gördüm. Altıncı katta oturan bir komşu olduğunu söylediler. Bu binada 12 yıldır yaşıyorum ama onu daha önce hiç görmedim, bu komşuları tanımıyorum" dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada: "İlk incelemelerimiz, yaşlı kadının kendi dikkatsizliği sonucu pencereden düştüğünü gösteriyor. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan kadına gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.

Bu olay, yakın zamanda bir Avrupa güzellik kraliçesinin polisten kaçarken bir köprüden otoyola düşerek hayatını kaybettiği trajik kazanın ardından meydana geldi.

80 yaşındaki kadın, pencere temizlerken 6. kattan araçların üzerine düştü
80 yaşındaki kadın, pencere temizlerken 6. kattan araçların üzerine düştü
80 yaşındaki kadın, pencere temizlerken 6. kattan araçların üzerine düştü
80 yaşındaki kadın, pencere temizlerken 6. kattan araçların üzerine düştü
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Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Rusya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Dünya 80 yaşındaki kadın, pencere temizlerken 6. kattan araçların üzerine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aragorn:
    daha çok genç yaşayacak uzun seneleri varmış 11 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    80 yaşında 6.kattan düşüp yara bile almıyorsa daha ne diyeyim:) 7 0 Yanıtla
  • M G:
    Ulen sabah leyin futbolcu böyle düşmüş demiştiniz ne yalancı haber sitesi siniz 0 1 Yanıtla
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