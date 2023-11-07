Binlerce Filistinlinin çalışma iznini iptal eden İsrail, Hindistan'dan 100 bin işçi alacak

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye günlerdir ağır bombardımanda bulunuyor. Binlerce Filistinliyi katleden İsrail'den bir skandal hamle daha geldi. Savaş öncesinde ülkede çalışan 90 bin Filistinli işçinin çalışma izinlerini iptal eden Netanyahu yönetimi, Hindistan'dan 100 bin işçi talep etti.

ŞİMDİ DE GÖZÜNÜ FİLİSTİNLİ İŞÇİLERE DİKTİLER

Gazze'yi kan gölüne çeviren katil İsrail, Filistinlileri yok etmeye kararlı görünüyor. Bomba üstüne bomba yağdırdıkları Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, şimdi de gözünü ülkede çalıştırdığı işçilere dikti.

HİNDİSTAN'DAN 100 BİN İŞÇİ TALEP ETTİLER

7 Ekim'de başlayan savaş öncesinde İsrail'de çalışan 90 bin Filistinli işçinin çalışma izinlerini iptal eden Netanyahu yönetimi son olarak Hindistan'ın kapısını çaldı. İsrail İnşaatçılar Birliği'nden Haim Feiglin, "Sektörde çalışmak ve durumu normale döndürmek için Hindistan'dan 100.000 kadar işçiyi görevlendirmeyi umuyoruz" diye konuştu.

İSRAİL'DE CİDDİ BİR İŞGÜCÜ SIKINTISI YAŞANIYOR

Binlerce Filistinlinin çalışma izninin iptal edilmesi, İsrail'de ciddi bir işgücü sıkıntısı yaşanmasına neden olurken Feiglin girişimleriyle bu sıkıntıyı gidereceklerini düşünüyor.