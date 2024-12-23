96 yaşındaki kadın, vasiyeti üzerine müzik ve dans eşliğinde gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

96 yaşındaki kadın, vasiyeti üzerine müzik ve dans eşliğinde gömüldü

Geniş Video İzle

Tamil Nadu'nun Madurai bölgesinde yaşayan 96 yaşındaki Nagammal, yaşamını yitirdi. Nagammal, cenazesinin üzüntü ve yas yerine dans ve müzikle dolu olmasını istemişti. Bu istek üzerine ailesi, geleneksel halk sanatları, müzik ve dans gösterilerinin yer aldığı neşeli bir kutlama düzenledi. Toplumun tüm üyeleri, Nagammal'in son dileğini yerine getirmedeki samimi çabaları için aileyi takdir etti.

23.12.2024 13:37  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir sevdiğimizi kaybettiğimizde, yaşamın en zor zamanlarında üzüntünün yükü çok ağır olabilir. Bu acı içinde, çoğu zaman vefat edenin son isteklerini yerine getirme görevi ortaya çıkar. Tamil Nadu'nun Madurai bölgesinde bir aile, ilginç bir şekilde bir kadının cenaze törenini, onun son dileğini yerine getirmek için neşeli bir kutlamaya dönüştürdü.

Usilampatti'de yaşayan ve tapınak rahibi Paramathadevar'ın dul eşi olan 96 yaşındaki Nagammal, yakın zamanda yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Nagammal vefat etmeden önce, cenazesinin üzüntü ve yas yerine şarkılar ve danslarla dolu olmasını istediğini belirtmişti. Geride iki oğul, dört kız ve 78 torun olmak üzere üç nesil torun ve torun çocukları bıraktı.

Nagammal ölüm döşeğindeyken, cenazesinin gösterişli olmasını ve akrabalarının çeşitli müzik ve dans gösterileri yapmasını istediğini söyledi. Sevdiklerinin kendisine neşeyle veda etmesini diledi.

İsteği üzerine ailesi, köyün çocukları ve torunları tarafından geleneksel halk sanatları, müzik ve dans gösterilerinin yer aldığı canlı ve renkli bir veda partisi düzenledi. Ayrıca Tamil Nadu'nun popüler geleneksel dansı olan Kummi, kadınlar tarafından sergilendi. Ailenin en genç üyeleri bile yeteneklerini sergilemek için çeşitli gösteriler yaptı.

Cenaze töreni olarak başlayan etkinlik, kısa sürede her yıl düzenlenen köy şenliğini andıran neşeli bir kutlamaya dönüştü. Nagammal'in isteği doğrultusunda, torunlar ve torun çocukları dahil tüm aile üyeleri ona veda etti. Son olarak geleneksel yas şarkıları da seslendirildi.

Toplumun tüm üyeleri, Nagammal'in son dileğini yerine getirmedeki samimi çabaları için aileyi takdir etti. Geleneksel ritüelleriyle tanınan bir yerde, Nagammal'in ailesi üzücü ve duygusal bir anı, onun uzun ve mutlu yaşamının kutlamasına dönüştürerek cesaret verici bir örnek oluşturdu.

Sosyal medyada cenaze kutlamalarının görüntü ve videoları viral oldu ve insanlar, kaçınılmaz oldukları için doğal ölümlerin nasıl onurlandırılması gerektiğini konuşmaya başladı.

96 yaşındaki kadın, vasiyeti üzerine müzik ve dans eşliğinde gömüldü

Kültür Sanat, Hindistan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 96 yaşındaki kadın, vasiyeti üzerine müzik ve dans eşliğinde gömüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Trabzon:
    MÜNKER NEKİR MÜZİK EŞLİĞİNDE GELMİYOR AMA 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Nasıl gömülürseniz gömülün,sonuç değişmiyor...Herkes aynı nokta da buluşuyor...Toprak altında...Dini ritüellerde bir tür müzik sayılır... 1 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    cehennem de çalarlar müzik yanarken 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
19:34 Bakan Fidan’da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez
18:52 Galatasaray’dan 2024 yılında akılalmaz istatistik Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik
18:49 Nihal Yalçın’dan ’Yalan Dünya’ itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
18:44 Okan Buruk, Christoph Daum’un rekorunu kırdı Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı
18:34 haberler.comhe99a637935 haberler.com/h/e99a637935
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 14:50:52. #1.11#
SON DAKİKA: 96 yaşındaki kadın, vasiyeti üzerine müzik ve dans eşliğinde gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.