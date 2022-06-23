AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verme konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi

AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verme konusunda anlaşmaya vardı

23.06.2022 21:41

Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verilmesini kararlaştırdı. Rus işgali göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık sekiz yıl önce AB anlaşmalarına imza atan her iki ülke için alınan bu karar sembolik de bir anlam taşıyor.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bugün başlayan iki günlük zirvede Ukrayna ve Moldova'nın adaylığını karara bağladı.

ADAY ÜLKE STATÜSÜ VERİLECEK

Avrupa Birliği zirvesinde bir araya gelen liderler, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verme konusunda anlaşmaya vardı.

ZELENSKİ: TARİHİ BİR KARAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesine "aday ülke" statüsü verilmesi hakkında değerlendirmede bulundu. Zelenski AB'nin kararını "Tarihi bir karar" olarak niteledi.

GEÇEN HAFTA TAVSİYE VERİLMİŞTİ

AB Komisyonu geçen hafta Ukrayna ve Moldova'nın resmi olarak aday ülke statüsüne kavuşturulması yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunmuştu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Gürcistan ile ilgili olarak da ilk etapta resmi aday statüsü tanınmadan ülkeye "Avrupa perspektifi" verilmesinden yana görüş bildirmişti.

YORUMLAR
500
AB liderleri Brüksel'deki zirvede Ukrayna'yı adaylık için destekleyecek AB liderleri Brüksel'deki zirvede Ukrayna'yı adaylık için destekleyecek Arnavutluk Başbakanı Rama, AB'nin sözünü tutmadığını söyledi Arnavutluk Başbakanı Rama, AB'nin sözünü tutmadığını söyledi

Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verme konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika


Son Dakika
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:27 Akşener emeklilere vaatte bulundu: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:46 'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 21:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verme konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement