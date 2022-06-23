AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verme konusunda anlaşmaya vardı

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AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bugün başlayan iki günlük zirvede Ukrayna ve Moldova'nın adaylığını karara bağladı.

ADAY ÜLKE STATÜSÜ VERİLECEK

Avrupa Birliği zirvesinde bir araya gelen liderler, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verme konusunda anlaşmaya vardı.

ZELENSKİ: TARİHİ BİR KARAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesine "aday ülke" statüsü verilmesi hakkında değerlendirmede bulundu. Zelenski AB'nin kararını "Tarihi bir karar" olarak niteledi.

GEÇEN HAFTA TAVSİYE VERİLMİŞTİ

AB Komisyonu geçen hafta Ukrayna ve Moldova'nın resmi olarak aday ülke statüsüne kavuşturulması yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunmuştu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Gürcistan ile ilgili olarak da ilk etapta resmi aday statüsü tanınmadan ülkeye "Avrupa perspektifi" verilmesinden yana görüş bildirmişti.