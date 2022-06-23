AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verme konusunda anlaşmaya vardı

AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bugün başlayan iki günlük zirvede Ukrayna ve Moldova'nın adaylığını karara bağladı.
Avrupa Birliği zirvesinde bir araya gelen liderler, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verme konusunda anlaşmaya vardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesine "aday ülke" statüsü verilmesi hakkında değerlendirmede bulundu. Zelenski AB'nin kararını "Tarihi bir karar" olarak niteledi.
AB Komisyonu geçen hafta Ukrayna ve Moldova'nın resmi olarak aday ülke statüsüne kavuşturulması yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunmuştu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Gürcistan ile ilgili olarak da ilk etapta resmi aday statüsü tanınmadan ülkeye "Avrupa perspektifi" verilmesinden yana görüş bildirmişti.
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