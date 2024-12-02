AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor

Geniş Video İzle

Son yıllarda vize politikalarında radikal değişikliklere giden Avrupa Birliği ülkeleri, Türk vatandaşlarına yönelik yeni kısıtlama adımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

02.12.2024 18:30  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) tarafından son yıllarda vize politikalarında radikal değişikliklere gidildi. Özellikle Türkiye'den yapılan vize başvurularından çıkan ret kararları tarihin en yüksek seviyelerine artış gösterdi.

Yürütülen kısıtlama politikalarına yenilerini eklemeye devam eden AB ülkeleri, son olarak Türk vatandaşlarının Bulgaristan üzerinden yaptıkları başvurulara yönelik yeni kısıtlama adımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

1 OCAK 2025'TE BAŞLAYACAK

AB'ye üye olmalarına rağmen bugüne kadar Bulgaristan ve Romanya için vize kontrolleri uygulanırken, yeni yılla beraber iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanınacak.

TÜRKİYE SINIRINI KORUMAYA YÖNELİK EK TEDBİRLER

AB Komisyonu'nun geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği senenin son toplantısında belirlenen haritada, seyahat sınırları kesin çizgilerle çizilirken, Ankara ise bu sınırların dışına itildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de Balkan ülkelerine yönelik son senelerde artış gösteren düzensiz göçlerin engellenmesi oldu. Bulgaristan'ın Türkiye sınırını korumaya yönelik ek tedbirler almasına da karar verildi.

AB ülkeleri Türkiye\'ye kapılarını tamamen kapatıyor

Avrupa Birliği, Kısıtlama, Politika, Türkiye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • oktay sayar:
    AB ülkeleri aşırı pahalı ,burası da pahalı ,hiç bir albenisi yok ,ne işim var Avrupa da. 33 25 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Edirne sınır kapısı açılsın mülteciler ler gitsin 25 1 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    ülkemizin malesef kumaş kalitesi düştü öyle osmanlı atatürk tartişmayla zaman kaybetigimizin gercegi hayırlı işler 21 1 Yanıtla
  • TALIP OZDEMIR:
    her gelen multeciye veya yabancilara türk vatandaligi verip o pasaport ile Avrupa'ya gidince Netice bu..olan gerçek Türk vatandaşına oluyor maalesef. 19 3 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    kesin bizi kıskandıkları için... her şeye inanan hiç sorgulamayan önüne ne koysan yiyen bir toplum bizi kıskanmayacaklar da kimi kıskanacaklar 11 2 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    bizde açıyoruz yol geçen hanı oldu ülkemiz 9 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bizene bu keferelerden cin rusya musluman ulkeler birlessin artik yeter 2 5 Yanıtla
  • ORHAN OKUL:
    Suriyelileri bize sallayıp krndilerini güvene aldılar. Şimdi de tüm türklere yasak. Eyy hükümet hata üzerine hata yapıyorsun 6 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Çünkü ülke değil kabile olduk artık 2 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Avrupa Birliği bize vize muafiyeti vermez. Bu koca bir hayaldir. Hiç gerçekleşmeyecek bir hayal. 85 milyon Türkü içlerinde dolaştırmazlar. Ekonomimizi yakından takip ediyorlar. Bizdeki işsizliği yoksulluğu çook iyi biliyorlar. O yüzden hiç şaşırmıyorum bu haberlere. Sizde şaşırmayın. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.