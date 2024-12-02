AB ülkeleri Türkiye\'ye kapılarını tamamen kapatıyor

Dünya

Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı! Olayın nedeni de bir hayli ilginç

Avrupa Birliği (AB) tarafından son yıllarda vize politikalarında radikal değişikliklere gidildi. Özellikle Türkiye'den yapılan vize başvurularından çıkan ret kararları tarihin en yüksek seviyelerine artış gösterdi.

Yürütülen kısıtlama politikalarına yenilerini eklemeye devam eden AB ülkeleri, son olarak Türk vatandaşlarının Bulgaristan üzerinden yaptıkları başvurulara yönelik yeni kısıtlama adımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

1 OCAK 2025'TE BAŞLAYACAK

AB'ye üye olmalarına rağmen bugüne kadar Bulgaristan ve Romanya için vize kontrolleri uygulanırken, yeni yılla beraber iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanınacak.

TÜRKİYE SINIRINI KORUMAYA YÖNELİK EK TEDBİRLER

AB Komisyonu'nun geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği senenin son toplantısında belirlenen haritada, seyahat sınırları kesin çizgilerle çizilirken, Ankara ise bu sınırların dışına itildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de Balkan ülkelerine yönelik son senelerde artış gösteren düzensiz göçlerin engellenmesi oldu. Bulgaristan'ın Türkiye sınırını korumaya yönelik ek tedbirler almasına da karar verildi.