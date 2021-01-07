AB yetkilileri Michel ve Borrell'den ABD paylaşımı - Son Dakika

AB yetkilileri Michel ve Borrell'den ABD paylaşımı

AB yetkilileri Michel ve Borrell\'den ABD paylaşımı
Son Güncelleme: 07.01.2021 01:28

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'de meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda itidal çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'de meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda itidal çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın gözünde bu gece Amerikan demokrasisi kuşatma altında görünüyor. Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik görülmemiş bir saldırıdır. Bu Amerika değil. 3 Kasım seçim sonuçlarına tam anlamıyla saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

MICHEL: BUNLARA ŞAHİT OLMAK ŞOK EDİCİ

Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece Washington DC'deki sahnelere şahit olmak şok edici. ABD Kongresi bir demokrasi tapınağıdır. Başkanlığın Joe Biden'a barışçıl aktarımı için ABD'ye güveniyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB yetkilileri Michel ve Borrell'den ABD paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB yetkilileri Michel ve Borrell'den ABD paylaşımı - Son Dakika
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