ABD: 3. uçak gemisi bölgeye gidiyor

10.03.2026 20:37  Güncelleme: 20:48
ABD Başkanı Trump'ın "Savaş büyük ölçüde bitti." açıklamasının içinin boş olduğu kısa sürede anlaşıldı. İran'a saldırılarını artıran ABD'nin 3. uçak gemisinin de bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı. Ayrıca, İran'da sivillerin de hedef alınabileceği ifade edildi.

ABD-İsrail- İran arasındaki savaş iyice şiddetlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşta büyük kazanımlar elde ettiğini belirtip, "Savaş büyük ölçüde bitti." açıklamasından sonra karşılıklı restleşmeler gelirken, ABD ordusu bölgedeki gücünü artırmaya karar verdi.

ABD BİR UÇAK GEMİSİ DAHA GÖNDERİYOR

ABD'nin 3. uçak gemisinin de bölgeye doğru yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca savaşın bundan sonraki aşamasında İran'da sivillerin de hedef alınabileceği belirtildi.

GEMİLERDEN BİRİ KIZILDENİZ'DE DİĞERİ UMMAN'DA

Öte yandan ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

  • 1234 1234:
    bunlarin bi dediği bi dediğini tutmuyor akşam başka sabah başka konuşuyorlar 9 0 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Büyük bir hezimet yaşadıkları ortada, Rabbim bu mubarek günler hürmetine abd-israil ve işbirliklerine büyük yenilgiler tattırsın inş. 10 0
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    dünyanın buna sessiz kalması çok ürkütücü bunu kinamayan bütün ülke liderlerine yazıklar olsun nasıl bir söz sivillerde hedef olabilir yazık günah daha kaç çocuğun ölmesi lazım 7 0 Yanıtla
