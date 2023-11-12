Doğu Akdeniz'de düşen ABD askeri uçağıyla ilgili sır perdesi aralandı

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağındaki 5 personelin öldüğünü duyurdu.

UÇAKTA KURTULAN OLMADI

EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü." ifadesine yer verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.

ABD DONANMASI BÖLGEDE

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

YEMEN'DEKİ HUSİLER ABD DONANMASINI TEHDİT ETMİŞTİ

Tel Aviv yönetiminin Gazze'de yaptığı katliamlara tepki olarak İHA ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenleyen Yemen'deki Husiler, geçtiğimiz günlerde ABD'yi tehdit etmişti. Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmadığı takdirde Doğu Akdeniz'deki ABD savaş gemilerini batıracaklarını duyurmuştu.