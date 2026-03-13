ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?

Orta Doğu'da savaş gerilimi sürerken, ABD'nin İsrail'e verdiği destek dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmaların son örneği sosyal medyada paylaşılan bir videoda ortaya çıktı.
Görüntülerde bir sosyal medya kullanıcısının ABD askerine yönelttiği sorular dikkat çekti. Videoda söz konusu kişi, ABD askerine İsrail ve ABD ilişkileri üzerinden art arda sorular sordu.
Sosyal medya kullanıcısı askere, "İsrail için ölmeye hazır mısın?", "Önce Amerika mı, İsrail mi?" ve "Hayatınızı İsrail'e mi yoksa Amerika'ya mı adadınız?" şeklinde sorular yöneltti. Askerin yanıtı ise "Sohbet etmiyorum" ve "İstemiyorum" oldu.
Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Videodaki diyaloglar özellikle ABD'nin Orta Doğu politikaları ve İsrail ile ilişkileri üzerinden yoğun yorumlara neden oldu.
