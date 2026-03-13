ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın? - Son Dakika
ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?

ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?
13.03.2026 11:44
ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?
Orta Doğu'daki savaş gerilimi sürerken sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kişi ABD askerine "İsrail için ölmeye hazır mısın?" ve "Önce Amerika mı, İsrail mi?" gibi sorular yöneltti. Cevap vermek istemeyen asker ise "Sohbet etmiyorum" yanıtıyla geçiştirirken, görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi.

Orta Doğu'da savaş gerilimi sürerken, ABD'nin İsrail'e verdiği destek dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmaların son örneği sosyal medyada paylaşılan bir videoda ortaya çıktı.

ART ARDA SORULAR SORDU

Görüntülerde bir sosyal medya kullanıcısının ABD askerine yönelttiği sorular dikkat çekti. Videoda söz konusu kişi, ABD askerine İsrail ve ABD ilişkileri üzerinden art arda sorular sordu.

"ÖNCE AMERİKA MI, İSRAİL Mİ?"

Sosyal medya kullanıcısı askere, "İsrail için ölmeye hazır mısın?", "Önce Amerika mı, İsrail mi?" ve "Hayatınızı İsrail'e mi yoksa Amerika'ya mı adadınız?" şeklinde sorular yöneltti. Askerin yanıtı ise "Sohbet etmiyorum" ve "İstemiyorum" oldu.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Videodaki diyaloglar özellikle ABD'nin Orta Doğu politikaları ve İsrail ile ilişkileri üzerinden yoğun yorumlara neden oldu.

