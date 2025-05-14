ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: ''Terörden Masaya'' - Son Dakika
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Dünya

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: ''Terörden Masaya''

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da gerçekleşen zirvede, terör listesinde yer alan Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile görüşmesi Amerikan basınında sert eleştirilere neden oldu. Bu durum, ABD'nin dış politikada tutarsızlık örneği olarak nitelendirildi.

14.05.2025 12:14
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'da gerçekleşen ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde yapılan zirvede, geçen yıla kadar ABD'nin terör listesinde yer alan Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara ile bir araya gelmesi, Amerikan basınında sert eleştirilere neden oldu.

Washington Post, "Terörden Masaya: Trump'ın Şüpheli Diplomasisi" başlıklı manşetiyle Trump'ın bu hamlesini "dış politikada tutarsızlık örneği" olarak nitelendirdi. Gazete, "Daha düne kadar terörist olarak tanımlanan bir liderle bugün İbrahim Anlaşmaları'nı konuşmak, ABD'nin uluslararası güvenilirliğini zedeliyor" ifadelerine yer verdi.

New York Times ise "Demokrasi ve İnsan Hakları Unutuldu" başlığıyla yayımladığı analizde, "Suriye'de yüz binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutulan bir liderle yapılan görüşme, ABD'nin değerlerini değil, pragmatik çıkarlarını öncelediğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Liberal medya organları Trump'ı "diktatörlerle flört etmekle" suçlarken, muhafazakâr Fox News gibi kanallar ise görüşmeyi "Ortadoğu'da barışa giden pragmatik bir adım" olarak savundu. Fox News yorumcusu Sean Hannity, "Trump'ın cesur diplomasisi bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamlaştıracak" açıklamasını yaptı.

Kongre'den de tepkiler gecikmedi. Demokrat Parti'li senatörler, "Terör listesinden çıkarılması, el-Şara'nın işlediği suçları aklamıyor" açıklamasında bulunurken, bazı Cumhuriyetçi isimler de görüşmeye mesafeli yaklaştı.

Beyaz Saray sözcüsü, eleştirilere yanıt olarak, "Başkan'ın önceliği bölgede kalıcı barışı sağlamak ve ABD'nin çıkarlarını korumaktır. Diplomasi bazen zor kararlar gerektirir" açıklamasında bulundu.

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'
ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'
ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'
ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'
ABD basını, Trump\'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: \'\'Terörden Masaya\'\'

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Son Dakika Dünya ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: ''Terörden Masaya'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 78908900:
    "Mazlum kobani"yi beyaz sarayda ağırlayan siz değil misiniz ? Binlerce tır silahı kime verdiniz ? iki yüzlüsünüz . 22 6 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    doğru tepki 7 11 Yanıtla
  • ömer duman:
    o da bişey mi bizimkiler ter0r1st basina teşekkür etti 11 4 Yanıtla
  • babasultan:
    masadaki herkes terörist bu arada .d.d..d 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Kesin lennn isterse ms bean lede gorusur adsm trump adam gibi adamdir hem de bizim köylüdur amerikanin adana koyunden 4 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    trump adamı diliyle yine becerir yarın iki gün sonra İsrail İ oraya da ortak eder iş biter. 4 0 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Memet ali sahimi çözmüşsün sen olayı saman k 0 2 Yanıtla
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